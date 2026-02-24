Quién era “El Tuli”, operador del CJNG que ordenó la ola de violencia en Jalisco tras muerte de “El Mencho”

Antes de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la violencia en México estaba desatada, principalmente en el estado de Jalisco, dónde los narcobloqueos y quemas de autos se veían en distintos puntos. El responsable de ello tenía nombre y apellido, pero también fue abatido en un operativo.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el abatimiento de Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, identificado como operador logístico y financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hombre fue localizado en el municipio de El Grullo, Jalisco, donde coordinaba acciones violentas tras la muerte de “El Mencho”, ocurrida durante un operativo militar en el que también fallecieron dos escoltas.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, informó que “El Tuli” fue ubicado por una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales. Al ser sorprendido, intentó huir a bordo de un vehículo y abrió fuego contra el personal militar. Los elementos repelieron la agresión y lo abatieron en el lugar.

¿Quién era “El Tuli”?

De acuerdo con SDP Noticias, Macías Ureña se encontraba en El Grullo coordinando bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques contra instalaciones militares, de la Guardia Nacional, comercios y oficinas públicas.

Según lo expuesto por Trevilla Trejo, el operador ofrecía hasta 1,160 dólares por cada militar asesinado, con el propósito de intensificar las agresiones contra fuerzas federales.

El funcionario detalló que el presunto líder regional mantenía el control logístico de las reacciones del grupo criminal y que desde esa zona articulaba la movilización de células armadas para generar violencia en distintos puntos del estado. Su papel consistía en transmitir órdenes, asegurar recursos y supervisar la ejecución de ataques.

Durante el operativo, las fuerzas armadas aseguraron un arma larga, un arma corta, cargadores y cartuchos útiles, así como 1.4 millones de dólares. También fue decomisado el vehículo en el que intentó escapar.

En expedientes de inteligencia, “El Tuli” aparecía como uno de los hombres de mayor confianza dentro de la estructura operativa del CJNG. Autoridades lo señalaban como enlace entre el liderazgo central y coordinadores estatales, con autonomía para ejecutar órdenes y supervisar operaciones tácticas, incluida la capacitación en el uso de armas.

Su perfil fue difundido incluso en corridos que lo describen como cercano a “El Mencho” y con control en la región de la costa sur de Jalisco.

La muerte de Hugo César Macías Ureña representa, según la Defensa Nacional, un golpe a la estructura operativa y financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, al tratarse de uno de los principales articuladores de logística, recursos y acciones armadas en la región.

