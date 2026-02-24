Naranjo de Chila, el pueblo donde nació “El Mencho” que sufrió los estragos de la violencia

En el municipio de Aguililla, en Michoacán, existe una pequeña comunidad llamada Naranjo de Chila, cuya población apenas supera los 500 habitantes, por lo que pasa casi desapercibida, excepto por una cuestión: Es el lugar donde nació “El Mencho”.

Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien fue uno de los narcotraficantes más buscados por autoridades de México y Estados Unidos, nació el 17 de junio de 1966 en una ranchería de ese pequeño poblado.

Al igual que muchos habitantes de Michoacán, “El Mencho” pasó su juventud ayudando en los campos de aguacate, pero con el paso de los años la región cambió el cultivo de ese producto por el de marihuana y amapola.

Posteriormente Oseguera Cervantes emigró de su lugar de origen para vivir un tiempo en Estados Unidos, pero al regresar a territorio mexicano comenzaría su vida criminal, hasta llegar a ser uno de los capos más temidos y poderosos.

Naranjo de Chila no es ajena a esta ola de violencia, pues llegó a convertirse en una auténtica zona de guerra que obligó a sus habitantes a desplazarse hacia otras comunidades.

Uno de estos hechos violentos se registró en 2019, cuando la única iglesia de San José de Chila, comunidad vecina de Naranjo de Chila, fue invadida por criminales provocando el temor de los feligreses y hasta del propio sacerdote Isaac Barajas, quien tuvo que abandonar la comunidad debido a la falta de garantías.

“El templo fue víctima de los maleantes, fue su fortín, su madriguera”, lamentó el religioso al ser entrevistado por el diario Milenio.

Esta parroquia resulta un punto estratégico para los sicarios, debido a la ventaja que da la altura del campanario, desde donde pueden vigilar en todas direcciones.

El poderoso narco balean y saquea una iglesia en San José de Chila, Michoacán, imagino que las bestias estas, se emocionan al poder disparar. pic.twitter.com/5tgOU7Zzk3 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) March 26, 2019

Aparentemente el interés de Oseguera Cervantes por disputar su pueblo natal, se debe a que pretendía convertir a la región en su búnker.

Fue así como durante algunos años la población prácticamente se transformó en un pueblo fantasma, derivado de enfrentamientos armados, caminos bloqueados, casas incendiadas y decenas de asesinatos.

Y es que, además del CJNG, existe la presencia de otros grupos criminales en Aguililla, tales como Los Caballeros Templarios o La Familia Michoacana, quienes se disputan a sangre y fuego el control de esa zona.

Ahora, con la muerte de “El Mencho”, los habitantes de Naranjo de Chila buscan detar atrás el recuerdo de uno de los hombres nacidos ahí, y que décadas después fundó una de las organizaciones más peligrosas del mundo.

