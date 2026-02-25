Cuba asegura que ataque a lancha fue para impedir infiltración con fines terroristas

El Gobierno de Cuba afirmó que la interceptación de una lancha rápida procedente de Estados Unidos en aguas territoriales cubanas respondió a un intento de “infiltración con fines terroristas”, en un incidente armado que dejó cuatro fallecidos y varios heridos en la costa norte de la isla.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, la embarcación, registrada en el estado de Florida con el número FL7726SH, fue detectada en la mañana del miércoles en la zona noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

Según la versión oficial, una unidad de las Tropas Guardafronteras se aproximó para identificar a los ocupantes, pero desde la lancha “se abrió fuego” contra los agentes cubanos, lo que provocó un intercambio de disparos. Como resultado, cuatro tripulantes fueron abatidos y otros seis resultaron heridos. Un oficial cubano también requirió atención médica.

Participants in Foiled Armed Infiltration in Villa Clara Identified



As part of the ongoing investigation into the armed attack against a patrol vessel of the Border Guard Troops of the Ministry of the Interior, in the northeastern area of the El Pino channel, at Cayo Falcones,… pic.twitter.com/s9IFmUkqvk — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) February 26, 2026

Identifican a los presuntos implicados

Las autoridades informaron que en la embarcación viajaban diez personas armadas, todos ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos. Tras los interrogatorios preliminares, se identificó a seis detenidos: Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Entre los fallecidos fue identificado Michel Ortega Casanova, mientras que continúa el proceso para determinar la identidad de los otros tres muertos.

El Ministerio aseguró que en la lancha se incautaron fusiles de asalto, pistolas, artefactos explosivos de fabricación casera, incluidos cócteles molotov, chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes de camuflaje.

Además, señaló que Sánchez González y Cruz Gómez figuran en la lista nacional de personas designadas por presuntos vínculos con actividades terroristas, conforme a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la legislación cubana. Ambos estarían bajo investigación penal y con orden de captura previa.

Las autoridades también informaron la detención en territorio cubano de Duniel Hernández Santos, quien presuntamente habría sido enviado desde Estados Unidos para facilitar el desembarco del grupo armado. Según el comunicado oficial, el detenido habría confesado su participación.

El incidente ocurre en un contexto de renovadas tensiones entre Washington y La Habana, en medio de disputas políticas y económicas que han marcado la relación bilateral en los últimos años.

En 2022 se reportaron episodios similares vinculados a salidas irregulares de la isla, algunos con saldo fatal. La investigación, indicó el Ministerio del Interior, continúa abierta para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades penales.

Rubio dice que EE.UU. responderá “en consecuencia” tras el ataque

En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que EE.UU. responderá “en consecuencia” una vez disponga de todos los detalles sobre el sobre el ataque de Cuba contra una lancha procedente de Florida, en el que murieron cuatro tripulantes.

“No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante “información independiente”.

El jefe de la diplomacia estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo.

Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los supervivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación.

