EE.UU. sancionó en 2020 tres complejos turísticos ubicados en la zona donde cayó “El Mencho”

En el corazón boscoso de Tapalpa, un destino conocido por sus cabañas de montaña y turismo de fin de semana, se encuentra uno de los puntos que formaban parte del entramado financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El sitio, identificado desde hace años por el gobierno de Estados Unidos, no sólo operaba como supuesto centro de lavado de dinero, sino también como refugio estratégico de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.

Desde marzo de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su lista de sanciones a tres complejos turísticos ubicados en la carretera Tapalpa-San Gabriel: “Las Flores Cabañas”, “Cabañas La Loma” y “Cabañas La Loma Tapalpa”. Según los organigramas oficiales, estas propiedades estaban vinculadas al CJNG y a su brazo financiero, Los Cuinis.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), basada en registros estadounidenses, documentó que el historial de vigilancia sobre estos negocios se remonta a 2015, cuando “Las Flores Cabañas” quedó bajo escrutinio del Tesoro.

En 2017 fue sancionada “Cabañas La Loma”, y en 2020 la OFAC amplió la designación para consolidar el señalamiento formal de las tres razones sociales como entidades financieras ligadas a la estructura criminal. Para las autoridades estadounidenses, no se trataba de simples alojamientos rurales, sino de piezas en una red diseñada para mezclar recursos ilícitos con ingresos turísticos.

El antecedente cobró nueva dimensión tras el operativo militar realizado en Tapalpa, donde fue ubicado “El Mencho” y resultó muerto como producto de las heridas que recibió.

Las cabañas sancionadas por la OFAC se ubican en la misma zona donde ocurrió el despliegue. Documentos oficiales estadounidenses las describen como entidades bloqueadas por participar materialmente en actividades de narcotráfico o por ser propiedad, directa o indirectamente, de personas designadas.

La inclusión en la lista implica la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.

El caso también aparece en la acusación federal presentada en 2020 en la Corte del Distrito de Columbia contra Jessica Johanna Oseguera González, hija del líder del CJNG. En ese proceso se le imputó haber realizado transacciones con bienes de entidades previamente designadas por el Tesoro, entre ellas “Las Flores Cabañas”, lo que reforzó la hipótesis de que los complejos turísticos formaban parte de una estrategia de diversificación empresarial vinculada a la organización criminal.

El caso de Tapalpa exhibe un patrón recurrente: el uso de desarrollos turísticos en zonas exclusivas para integrar recursos ilícitos al circuito legal mediante rentas, servicios y operaciones inmobiliarias.

En este contexto, las cabañas sancionadas no eran un refugio improvisado, sino un nodo previamente identificado por autoridades internacionales como parte del andamiaje financiero del CJNG, que durante años operó bajo la apariencia de hospitalidad rural en uno de los destinos más visitados de Jalisco.

