Fuerza Migrante elogia la iniciativa para lograr representación de inmigrantes mexicanos en la Cámara

Fuerza Migrante, movimiento y organización binacional, apartidista y sin fines de lucro, enfocada en el empoderamiento económico, social y educativo de la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos, reconoció el avance histórico conseguido a través de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que incorpora, por primera vez de forma explícita, diputaciones inmigrantes dentro del diseño estructural del Congreso de la Unión para representar a inmigrantes mexicanos residentes en el extranjero.

Bajo su perspectiva, la inclusión de ocho diputaciones reservadas para representar a inmigrantes de dicha nacionalidad establecidos en Estados Unidos constituye un paso relevante en el reconocimiento institucional de una comunidad integrada por millones de mexicanas y mexicanos que mantienen vínculos económicos, sociales y familiares con el país.

En este sentido, el planteamiento de estas posiciones como candidaturas reservadas y de elección exclusiva de inmigrantes mexicanos residentes en el exterior debe entenderse como parte de un proceso de reconocimiento político derivado de años de organización social, cabildeo institucional y presencia cívica en espacios legislativos y consulares.

Asimismo, el Consejo Binacional de Fuerza Migrante hizo hincapié en que la reforma eleva a nivel constitucional el reconocimiento de la representación de inmigrantes mexicanos, contribuyendo a blindar el derecho a votar y ser votado desde el exterior y a consolidar la inclusión de la ciudadanía mexicana residente fuera del territorio nacional dentro del diseño democrático del país.

Fuerza Migrante continuará impulsando más iniciativas en favor de los inmigrantes para que puedan ser presentadas ante la Cámara de Representantes en busca de su aprobación. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

No obstante, advierte que el diseño aprobado presenta elementos pendientes por atenderse. En particular, la eliminación de la representación proporcional en el Senado, pues limita la posibilidad de incorporar a inmigrantes mexicanos como representantes en dicha cámara.

Además, la ausencia de este sector de la población en ambas cámaras del Congreso genera un desequilibrio institucional que mantiene incompleto el principio de representación política de la ciudadanía mexicana residente en el exterior.

Entre los ajustes propuestos por Fuerza Migrante dirigidos a la legislación secundaria con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de derechos políticos de inmigrantes mexicanos desde el exterior figuran:

• Fortalecimiento y actualización del padrón de votantes mexicanos residentes en el extranjero.

• Mecanismos eficaces y accesibles de credencialización fuera del país.

• Procedimientos administrativos claros que eliminen barreras estructurales de registro y participación.

• Ampliación del voto de migrantes mexicanos desde el exterior en elecciones federales y locales, incluyendo gubernaturas, congresos estatales, municipios y ayuntamientos.

Sigue leyendo:

• Caucus Hispano recurre a la Corte Suprema en defensa de la ciudadanía por nacimiento

• Inmigrante que votó por Trump en tres ocasiones enfrenta prisión por votar sin ser ciudadano

• Comité Nacional Republicano apoya iniciativa de exigir prueba de ciudadanía para registrarse a votar