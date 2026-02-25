Hallan muertos a jefe de bomberos retirado y a su hija en Missouri: arrestan a la novia de la víctima por los crímenes

Un jefe de bomberos retirado y su hija adolescente fueron asesinados a tiros dentro de su casa en Ferguson, en el estado de Missouri, en un caso que las autoridades investigan como violencia doméstica.

Las víctimas fueron identificadas como Henry Williams, de 63 años, y Ha’layna Elliot, de 15. La novia del exbombero, Linda Hayden, de 61 años, fue acusada formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado y dos cargos de acción criminal armada.

Hallazgo de los cuerpos

Según la denuncia penal, familiares hablaron con Williams alrededor de las 5:30 p.m. del sábado y acordaron reunirse con él en su vivienda en Ferguson. Al llegar, a las 6:11 p.m., lo encontraron en la cocina con una herida de bala en la nuca. La adolescente fue hallada en su dormitorio con un disparo en la frente, según registros judiciales.

Agentes del Ferguson Police Department localizaron a Hayden atrincherada en el dormitorio principal. Junto a ella se encontró un revólver calibre .38 con dos casquillos percutidos y tres balas sin disparar.

De acuerdo con la policía, la mujer realizó espontáneamente declaraciones en las que dijo que “suponía que era la villana de la historia” y calificó a Williams como “un hombre malo y un narcisista”.

Las autoridades indicaron que no existe una amenaza activa para la comunidad.

Impacto en la comunidad

Williams había servido durante décadas como bombero y también fue entrenador de baloncesto femenino por varios años. Ha’layna cursaba su segundo año en la secundaria Pattonville High School y destacaba en el deporte.

“Era un entrenador increíble, un padre increíble y una persona increíble”, declaró Willie Williams a KSDK-TV. Compañeras de equipo recordaron su talento en la cancha y el apoyo constante de su padre como entrenador.

Tras considerar que Hayden representaba “un peligro para la comunidad”, un juez fijó su fianza en dos millones de dólares en efectivo. De ser declarada culpable, enfrenta la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Familiares y amigos de la acusada expresaron conmoción por lo ocurrido. “Sé que no es un monstruo. La amo con todo mi corazón”, señaló un familiar en un comunicado.

El caso continúa bajo investigación mientras la comunidad lamenta la pérdida de padre e hija.

Sigue leyendo:

–Acusan a pareja de Missouri de encerrar, golpear y dejar morir de hambre a sus tres hijos en una casa “inhabitable”

–Padre primerizo acusado de matar a tiros a su pareja frente a su bebé en Missouri

–Mató a una mujer durante una discusión en Missouri y arrojó el cuerpo al patio de su vecino