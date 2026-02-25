Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES — 25 de febrero de 2026
Mira, ya te lo voy a decir como lo diría una señora de antes, de esas que te soban la cabeza pero también te acomodan las ideas de un jalón: deja de vivir abrazando recuerdos que ya ni perfume tienen. Lo que fue, fue… y lo que no se quedó, es porque estorbaba. Tú no estás en edad ni en momento de andar coleccionando decepciones ni dando segundas oportunidades a quien ya te enseñó cómo es. El 25 de febrero de 2026 te marca un antes y un después, y no porque lo diga el horóscopo, sino porque ya te cansaste de ser tan buena gente con quien no lo merece.
Hay una amistad que te ha fallado más de una vez y todavía tuvo el descaro de hablar mal de ti y hasta de tu familia. Y eso, mi Aries, no se hace. Tú le abriste la puerta de tu casa, le ofreciste comida en tu mesa, le diste confianza… y te pagaron con lengua larga. Ya no se trata de enojarte, se trata de dignidad. Retírate en silencio, pero retírate firme. A veces el mejor escándalo es el que no se hace.
Dentro del ámbito familiar podrían presentarse situaciones delicadas relacionadas con el alcohol o excesos que nadie quiere ver pero todos comentan en voz bajita. No te conviertas en salvador de nadie, pero tampoco cierres los ojos. Apoya con límites, no con permisividad. Recuerda que ayudar no es solapar.
No permitas que comentarios tontos de terceras personas te muevan el tapete emocional. Hay gente que opina porque tiene boca, no porque tenga razón. Tú andas en un momento donde cualquier palabra mal dicha puede provocarte dudas existenciales, pero no caigas en eso. No todo merece tu energía.
Ahora, no te confíes demasiado de la buena racha que puedas estar viviendo. La felicidad momentánea es hermosa, pero no es eterna si no se cuida. Viene una situación medio confusa que te va a hacer valorar mucho más a quien realmente está a tu lado. Y ahí vas a entender quién suma y quién nomás estorba.
Se abren oportunidades muy buenas, especialmente en lo laboral. Cambios que al principio te van a dar nervio, pero que a la larga beneficiarán tu economía y la estabilidad de tu familia. No tengas miedo de moverte, de aceptar retos nuevos, de dejar lo cómodo por lo prometedor. Un viaje familiar comenzará a planearse y será mejor de lo que imaginas. No solo será descanso, será reconciliación y unión.
Es momento de soltar lo que ya dolió demasiado. Inicia de cero, pero con experiencia. Porque tú no vuelves al mismo lugar siendo la misma persona. Y eso, mi Aries, es crecer con carácter y con amor propio.
TAURO — 25 de febrero de 2026
Ya deja de limitarte en pedir lo que sabes que por derecho te corresponde. No estás mendigando cariño, respeto ni dinero. Si es tuyo, se pide con la frente en alto y sin andar pensando qué va a decir la gente. La gente siempre habla, aunque estés haciendo las cosas bien. Y tú, en este 25 de febrero de 2026, necesitas aprender a hacer lo correcto sin pedir permiso.
Has estado aguantando más de la cuenta por miedo al qué dirán. Y eso se acabó. Cuando uno sabe lo que vale, no negocia migajas. No te quedes callado cuando te deben algo, ya sea dinero, reconocimiento o explicaciones. Pero hazlo con clase, sin drama barato. Firme, pero elegante.
Ahora, en el terreno del amor… ay, mi vida, vienen amores de una noche que te van a mover el tapete y no precisamente para bien. Sí, habrá química, habrá piel, habrá miraditas que derriten hasta el hielo del refri, pero cuidado: lejos de aclararte el corazón, te lo pueden revolver como licuadora sin tapa. Tú eres intenso cuando conectas, y aunque digas que es “solo pasar el rato”, terminas sintiendo más de lo que planeabas. No confundas deseo con destino.
Vas a experimentar una evolución muy grande en tu forma de pensar. Estás madurando, y eso se nota. Ya no reaccionas igual, ya no toleras lo mismo. Esa transformación mental traerá cambios que beneficiarán tu economía, pero no de inmediato. Es un proceso. Primero cambias la mentalidad, luego cambia el bolsillo. Mucho cuidado con inversiones, firmas de documentos o negocios nuevos. No es momento ideal para comprometer dinero fuerte ni para firmar papeles a la ligera. Lee todo dos veces, pregunta tres y duerme antes de decidir. Porque algo que parece oportunidad podría ser trampa envuelta en moño bonito.
En el área laboral, podrían proponerte un cambio radical. Antes de decir sí por impulso o por coraje, analiza. No todo lo que brilla es ascenso. A veces es cambio disfrazado de mejora. Y tú no estás para retroceder. Cuida tu dinero y tus objetos personales. Viene riesgo de pérdida material por descuido. No prestes lo que no quieres perder y no confíes en cualquiera para guardar tus cosas.
Un familiar necesitará de ti en estos días. No seas frío. A veces tu carácter fuerte hace que parezcas distante, pero tu corazón es grande. Dile que lo quieres, abrázalo, no te quedes con palabras atoradas. Y ojo con la salud: una posible infección o malestar leve podría aparecer si descuidas higiene o alimentación. No te automediques.
Y por último, cuidado con tu lengua. Sabes cosas delicadas. Si las dices por enojo, puedes destruir relaciones enteras… y luego no habrá marcha atrás. A veces el silencio también es poder.
GÉMINIS — 25 de febrero de 2026
Este 25 de febrero de 2026 trae lecciones claras, pero tú tienes que poner de tu parte. Primero lo primero: cuida esas vías respiratorias. No andes de valiente saliendo sin suéter, tomando cosas frías en la noche o creyendo que “a mí no me pasa nada”. Una gripe mal cuidada se puede convertir en algo más incómodo. Y no estamos para andar en farmacias gastando lo que podría irse en algo más sabroso.
También ojo con golpes y caídas. Andas distraído, pensando en mil cosas a la vez, y eso puede jugarte chueco. Baja la velocidad, mira por dónde caminas y no hagas maromas innecesarias. Tu cuerpo necesita respeto. Ahora sí, vámonos al corazón, que ahí es donde tú siempre haces novela. Amores del pasado podrían regresar con promesas bonitas y palabras que suenan a redención. Pero acuérdate: quien ya te la hizo una vez, no necesita ensayo para repetirla. No te dejes envolver por nostalgia disfrazada de destino. Las lágrimas no combinan con tu sonrisa, y tú ya lloraste lo suficiente por quien no supo cuidarte.
Viene oportunidad de un viaje muy bueno, de esos que te renuevan el ánimo y te hacen recordar quién eres cuando estás feliz. Acepta, sal, muévete. El cambio de ambiente te va a sentar de maravilla. No permitas más manipulaciones. Ya no es tiempo de que te estén moviendo como ficha de dominó. Si alguien intenta chantajearte emocionalmente, dile con elegancia que no estás disponible para juegos baratos. Tu paz no se negocia.
Es momento de cambiar eso que sabes que te molesta de ti. Y no lo digo para criticarte, lo digo porque estás en una etapa perfecta para evolucionar. Si trabajas en tu disciplina, en tu constancia y en tu enfoque, no habrá meta que no puedas alcanzar. Cree en ti, pero demuestra con hechos. No abandones tus sueños por nadie. Si alguien no puede caminar a tu lado mientras construyes tu futuro, entonces que se quede viendo cómo avanzas. Este es tu tiempo.
Eso sí, cuida tu parte emocional. Habrá momentos del día en que una nostalgia leve quiera aparecer. No la reprimas, pero tampoco la alimentes. Mucha suerte en juegos de azar. El color rojo será tu aliado este día. Úsalo aunque sea en un accesorio. Y bájale a los antojitos. Febrero y marzo pueden pasarte factura si descuidas la alimentación. Decidir por ti mismo será clave. Escucha consejos, sí… pero decide con cabeza fría.
CÁNCER — 25 de febrero de 2026
Este 25 de febrero de 2026 te trae crecimiento, pero no del que se ve en fotos, sino del que se siente en el alma. Hay avance en áreas donde antes te costaba respirar tranquilo: el corazón y la salud. Y eso, mi cielo, ya es ganancia grande. Primero hablemos del corazón. Has pasado por etapas donde amar parecía castigo y confiar era casi deporte extremo. Pero ahora la cosa cambia. Empiezas a entender que no todo el mundo viene a herirte; algunos llegan a enseñarte y otros a quedarse. Eso sí, no confundas cariño con necesidad. El amor que vale no duele ni se ruega.
Vas a tener sueños muy reveladores. No los ignores. Tú eres intuitivo por naturaleza y cuando sueñas, no es por casualidad. Habrá señales claras sobre situaciones que están por suceder y que traerán cosas positivas. Presta atención a los detalles. Tu intuición será tu brújula. Habrá días en los que te dará nostalgia y querrás regresar al pasado. Pero déjame decirte algo como señora de antes: uno no regresa donde ya lloró tanto. El pasado solo se visita para aprender, no para quedarse. Suelta lo que ya fue y mira ese futuro prometedor que te está guiñando el ojo.
Se abre la puerta para una nueva amistad que llegará por medio de alguien cercano. Y esta conexión será especial. No será superficial ni pasajera. Habrá complicidad, confianza y apoyo mutuo. A veces el universo no te manda pareja, te manda alianza. Pero no permitas que nadie abuse de tu confianza. Tú tienes un corazón enorme, pero eso no significa que cualquiera pueda entrar y hacer fiesta. Pon límites claros. Decidir por ti mismo será clave en esta etapa.
Es momento de amarte más que nunca. De entender que nadie merece tus lágrimas eternas ni tu insomnio. Si alguien te quiere, te cuida. Si no, que siga su camino. Mucho cuidado con caricias falsas. Puede aparecer alguien con palabras bonitas y manos suaves, pero intenciones chuecas. No te enamores solo porque te están tratando bonito un rato. Observa acciones.
En el área económica vienen oportunidades interesantes. Dinero en puerta que te ayudará a saldar deudas que ya te tenían preocupado. Organízate y no vuelvas a caer en lo mismo. Y en salud, atiende cualquier pendiente. El panorama es bueno para resolver y mejorar. Escucha consejos de tu familia. No todo regaño es crítica; a veces es amor disfrazado.
LEO — 25 de febrero de 2026
Este 25 de febrero de 2026 te trae una lección de orgullo bien entendido. Se aproxima una fiesta o evento donde no serás requerido. ¿Y sabes qué? Que no te tiemble el pulso ni el ego. No eres indispensable en todos lados, y eso no te quita valor. A veces el universo te excluye de ciertos lugares porque te está ahorrando un desgaste innecesario. No todo escenario merece tu presencia, ni toda reunión está a tu altura.
Vienen días de mucha reflexión. Te vas a cuestionar decisiones, relaciones y hasta sueños que habías dado por seguros. No le tengas miedo a pensar. Pensar no es dudar de ti, es madurar. Un viaje comenzará a planearse, y no solo será físico. Será un movimiento interno que te ayudará a acomodar prioridades. Cambiar de ambiente te servirá para despejar esa cabeza tan intensa que a veces no descansa.
Ahora escucha bien: manda a la miércoles a quien solo te saca de tus casillas. Ya no estás en edad de tolerar faltas de respeto disfrazadas de bromas ni actitudes que te roban la paz. No permitas esas shingaderas emocionales que te quitan el sueño. Tu energía es oro, no la regales. Habrá un amor de una noche que te pondrá de buenas. Sí, habrá química, chispa y hasta ego inflado. Disfruta, pero no confundas placer con promesa. Y junto con eso, una noticia agradable levantará tu ánimo cuando más lo necesites.
Te vas a sentir entre la espada y la pared por decisiones importantes. No te precipites. Ponte bien firme, bien consciente. No decidas desde el enojo ni desde el miedo. Tú sabes liderar, hazlo también con tu vida. No te deprimas por lo que aún no tienes. Mira alrededor: hay cosas que muchos quisieran y tú ya posees. Aprende a sacarle provecho a lo que te rodea, a disfrutar lo que sí está. La gratitud abre puertas que la queja cierra.
Vienen días de incertidumbre por noticias que no llegan en el tiempo que esperas. La paciencia será tu prueba. No todo se retrasa por negación; a veces es protección. Una persona de piel clara se acercará con interés, pero podría meterte en enredos. No te confíes rápido. Observa antes de involucrarte.
Y algo más: deja de creer en quien solo te ha dado dudas. Desconfía un poco más, incluso de tu sombra. No para vivir paranoico, sino para no volver a decepcionarte tan fácil. Tu brillo merece respeto.
VIRGO — 25 de febrero de 2026
Este 25 de febrero de 2026 trae señales claras en la salud: cuida garganta y riñones. No es susto, es prevención. Toma más agua, baja la sal, no andes tragando lo primero que se te antoje por ansiedad. Tu cuerpo no es basurero emocional. Si lo atiendes ahora, te evitas molestias después.
Vas a tener la oportunidad de corregir un error del pasado. Esa persona a quien dañaste —sí, tú sabes quién— podría aparecer en próximas fechas. No es casualidad, es cierre. Si fallaste, pide disculpas sin orgullo. No para que te perdonen, sino para que tú descanses. Los círculos abiertos pesan, y el karma, mi vida, es paciente pero puntual. Mejor salda cuentas emocionales con dignidad y cada quien siga su camino. Se aproxima el cumpleaños de una amistad y te la vas a pasar a todas margaritas. Ríe, baila, desconéctate un poco de tu cabeza que siempre está analizando hasta el saludo. También necesitas momentos ligeros.
Proyectos que parecían estancados comenzarán a cuajar. Y una gran oportunidad relacionada con viaje o reencuentro con alguien del pasado se perfila fuerte. Pero aquí viene el regaño bonito: has dejado ir cosas positivas por esperar algo que crees merecer más. No todo lo bueno llega envuelto en la forma exacta que imaginas. Aprende a reconocer oportunidades sin tanto filtro perfeccionista.
Cada que decidas cambiar algo, hazlo en silencio. No lo platiques antes de tiempo. La gente es envidiosa y no siempre con intención consciente, pero la energía pesa. Trabaja callado y sorprende después. Sueños empiezan a materializarse. Hay posibilidad de cambio de casa o vehículo en puerta. No es fantasía, es consecuencia de lo que vienes sembrando.
Si tienes pareja, no permitas que terceros opinen de más. Lo que se habla en casa se queda en casa. Y cuidado contigo: eres muy sensible cuando te hacen lo que tú mismo a veces has considerado hacer. No andes coqueteando donde no debes ni dando señales confusas. Un error puede tumbar lo que tanto has construido. Este día te pide coherencia. Si no te gusta que te fallen, no falles. Si no te gusta que te mientan, no mientas. Madurez no es rigidez, es congruencia. Y tú estás listo para ese nivel.
LIBRA — 25 de febrero de 2026
Este 25 de febrero de 2026 trae advertencia clara: aguas con las subidas de peso. No es regaño estético, es salud y disciplina. Se te puede estar haciendo bolas el engrudo entre antojitos nocturnos y flojera para moverte. Baja las porciones, súbele al ejercicio. Tu cuerpo es tu templo, no tu excusa. En el amor vienen movimientos interesantes. Amores nuevos llegarán cuando menos lo esperes, y no porque los estés buscando con lupa. Si estás soltero o soltera, hay alta probabilidad de que ese nuevo interés aparezca por redes sociales, especialmente Facebook, o por medio de una amistad o familiar que hará de cupido sin querer. Y ahora sí, ponte listo, ponte segura, porque tu momento de sentirte deseado está tocando la puerta. Pero no confundas intensidad con estabilidad. Disfruta, pero con cabeza fría.
Un familiar podría caer en cama por unos días. Nada que no tenga mejora, pero sí necesitará atención y paciencia. Tu presencia será medicina emocional. Cambia tu forma de pensar. Deja de quejarte tanto y de vivir en fantasías que no ejecutas. Soñar es bonito, pero trabajar por lo que sueñas es lo que da resultados. Enfoca tu energía en metas reales. Ponte metas claras y avanza paso a paso.
Si tienes pareja, es momento de revisar hacia dónde va la relación. La rutina se ha instalado como visita que no se quiere ir. Se han perdido en la costumbre. Y además, podría aparecer una tercera persona que genere desconfianza o celos. No alimentes sospechas sin pruebas, pero tampoco ignores señales claras. La comunicación será clave.
Estás por lograr una meta que planeaste desde hace tiempo y que no se había concretado por dinero o falta de constancia. Esta vez sí se puede. Aprovecha la oportunidad y celébrala sin culpa. Y escucha bien: no tienes por qué andar defendiendo a tu pareja ni espantando pretendientes. Si esa persona te ama y te valora, lo demostrará con hechos. El respeto no se exige, se nota. Y tú mereces que se note sin estar rogando.
ESCORPIÓN — 25 de febrero de 2026
Siéntate aquí, mi Escorpión, que hoy te voy a hablar como señora de antes, de esas que no se andaban con rodeos y sabían cuándo ya era suficiente. Este 25 de febrero de 2026 te marca tiempo de reflexión profunda. No de esas que haces cinco minutos y luego sigues igual, sino de las que sacuden y acomodan. Ya perdiste demasiado tiempo con personas que no aportan nada. Ni entran de lleno a tu vida ni se quitan de la puerta para que alguien más lo haga. Y tú, por orgullo o por costumbre, ahí sigues sosteniendo lo insostenible.
Por las noches, antes de dormir, tu cabeza va a trabajar horas extras. Pensamientos sobre el futuro, decisiones pendientes y escenarios que te preocupan. No es ansiedad, es conciencia despertando. Pero ojo: pensar no es resolver. Toma decisiones, aunque duelan.
Si ya tienes quien te gratine la concha, ponte atento porque podría aparecer competencia. No es para que te pongas paranoico, pero sí para que cuides lo que tienes. Eso sí, también revisa tu carácter. A veces andas de un humor que ni tú te aguantas. Baja dos rayitas y enfócate en lo que vale la pena. No todo merece tu intensidad.
En lo económico estás en una etapa muy buena. Es momento ideal para apostarle a negocios o proyectos que generen ingresos. Lo que hagas con estrategia te va a rendir frutos. Pero no confundas impulso con inversión. Planea bien.
Ya no le tengas miedo a ser feliz. A veces tú mismo te saboteas porque sientes que si todo está bien, algo malo viene. No vivas esperando la tragedia. Date permiso de disfrutar a las personas que realmente te quieren.
Cuidado con pagos atrasados. Organízate porque podrías enredarte en una deuda innecesaria si dejas pasar fechas importantes. El orden financiero te dará paz mental.
Habrá cambios en tu estado de ánimo. Al final del día podrías sentir una tristeza ligera, más por preocupación del futuro que por algo real. Estás tan enfocado en lo que viene que has olvidado vivir lo que ya tienes.
Y sí, habrá momentos en que querrás mandar todo a la ñonga. Te desespera no concretar planes por los que has trabajado duro. Pero recuerda: la constancia es la clave. No abandones lo que ya comenzaste. Lo que vale la pena tarda, pero llega. Y tú estás más cerca de lo que crees.
SAGITARIO — 25 de febrero de 2026
Este 25 de febrero de 2026 es día de cerrar círculos, pero cerrarlos bien, sin dejar la puerta entreabierta “por si acaso”. Hay amistades que se dicen amigos cuando tú estás en la cima, cuando traes sonrisa, dinero o plan divertido. Pero cuando andas mal, cuando necesitas apoyo, desaparecen como calcetín en lavadora. Esas personas no son tuyas. No hagas drama, solo retíralas de tu primera fila. Quien no está en las malas no merece palco en las buenas.
Tu carácter fuerte y tu fuerza de voluntad siempre han sido tu sello. Cuando decides algo, lo cumples. Y esa misma energía es la que te va a consolidar sueños y metas. Pero últimamente te has distraído metiendo la cuchara donde no te llaman. Opinando en pleitos ajenos, resolviendo vidas que no son tuyas, y descuidando lo verdaderamente importante: tu propio camino. Y luego andas quejándote porque el tiempo no te alcanza. Pues claro, si lo regalas.
En estos días se ve mejora económica ligera y suerte en juegos de azar. Si quieres tentar a la suerte con lotería o algo pequeño, hazlo, pero sin exagerar. La suerte acompaña al que se mueve, no al que se obsesiona. El amor, aunque suene fuerte, no es prioridad ahora. No porque no lo merezcas, sino porque tu enfoque debe estar en proyectos a corto, mediano y largo plazo. Estás en etapa de construir, no de distraerte. Si tienes pareja, observa comportamientos. Si notas actitudes raras o evasivas, no inventes historias en tu cabeza. Siéntate y pon las cartas sobre la mesa. La claridad evita traiciones silenciosas.
Momento de centrarte solo en tus cosas. No confundas quién eres ni hacia dónde vas. Eres expansivo, visionario, y cuando te enfocas, nadie te detiene. Llegarán chismes sobre tu familia. No respondas. Ignorarlos les duele más que cualquier contestación. La gente sin qué hacer vive pendiente de la vida ajena.
Y escucha esto bien: no esperes demasiado de las personas, ni siquiera de tu pareja. Cuando uno espera en exceso, termina decepcionado. Da lo que quieras dar, pero sin poner expectativas irreales. Así cuidas tu corazón y tu paz.
CAPRICORNIO — 25 de febrero de 2026
Este 25 de febrero de 2026 trae ajuste de cuentas emocionales. Vas a poner en su lugar a una persona que ha estado hablando mal de tu familia. Y mira, defender lo tuyo no es ser conflictivo, es tener dignidad. Eso sí, hazlo con inteligencia, no con arranque. Una verdad bien dicha pesa más que diez gritos mal acomodados. Habrá días en que no le encuentres mucho sentido a tu vida. Como si todo avanzara lento o como si tus esfuerzos no rindieran lo suficiente. Respira. No todo se resuelve hoy. La energía necesita fluir sin que la forces. A veces la pausa también es progreso.
Recuerda algo importante: si no hablas, no te escuchan. Tú tiendes a guardarte lo que sientes hasta que explotas. Mejor exprésalo antes, claro y directo. Si a otros les incomoda tu sinceridad, es asunto suyo. No viniste al mundo a quedar bien con todos. Se marca amor de una noche que te va a sacar una sonrisa y un viaje que te ayudará a reenfocar tus caminos. Ese cambio de ambiente será clave para ordenar pensamientos y no seguir perdiendo tiempo en distracciones inútiles.
Ya no temas a los cambios. Todo movimiento que se aproxima viene con nuevas oportunidades. Aunque al principio parezca incómodo, te abrirá puertas. Se ve viaje próximo y posibilidad de intimidad con alguien que conocerás el siguiente mes. Disfruta, pero no confundas pasión con compromiso automático.
Algunas amistades se alejan, pero no lo veas como pérdida. Es limpieza energética. Nuevas personas llegarán con vibras más alineadas a tu momento actual. Ahora sí viene el regaño bonito: tienes un carácter fuerte, impaciente y a veces demasiado crudo. Dices las cosas sin filtro y luego no mides el impacto. Ser honesto no es ser hiriente. Aprende a suavizar sin perder firmeza.
Podrías sentir ganas de buscar a alguien del pasado. No caigas en viejas historias. Lo que no funcionó antes, difícilmente será distinto si nadie cambió. Y cuidado con golpes o caídas. Andarás distraído o acelerado. Baja la velocidad y cuida tu cuerpo. La prudencia también es sabiduría.
ACUARIO — 25 de febrero de 2026
Este 25 de febrero de 2026 te pide claridad y dignidad. No sigas invirtiendo energía en quien no te valora, ni te muestra cariño, ni te da atención. Tú no eres limosnero emocional. Has estado ocupado atendiendo asuntos que en el fondo sabes que no tienen futuro, pero ahí sigues, aferrado como si el simple aguante fuera a cambiar el desenlace. Y no, mi cielo, lo que no tiene solución no se arregla con terquedad.
En el amor a distancia se ve fortalecimiento. Si hay alguien lejos pero constante, esa conexión podría tomar más seriedad. También se marca posibilidad de cambio de domicilio o compras importantes, especialmente artículos electrónicos. Solo no gastes por impulso. Haz números antes de firmar o pagar. Cuidado con los lácteos y alimentos que te inflaman. Tu cuerpo te está avisando que necesita orden. No ignores señales digestivas.
No es que no creas en el amor, es que te han golpeado tantas veces que levantar la guardia se volvió costumbre. Pero en próximas semanas puede nacer una ilusión nueva. Puede ser alguien nuevo o incluso alguien del pasado que regresa con actitud distinta. No te lances de cabeza, pero tampoco cierres la puerta por miedo. Habrá cambios de humor. Procura no desquitarte con quien no lo merece. Y controla gastos innecesarios, porque podrías enredarte financieramente si compras desde la emoción.
Se inicia una nueva etapa. Terminan relaciones que ya no daban más y llegan personas alineadas a tu presente. No todo final es pérdida; algunos son limpieza. Noticias familiares traerán bendiciones y sorpresas agradables. Y en el área económica se ven movimientos positivos que te darán alivio.
Eso sí, deja de idealizar amores del pasado. Pueden vivir en tu memoria, pero no deben vivir en tus decisiones actuales. Deja las ridiculeces emocionales y enfócate en lo que realmente quieres. El futuro no se construye mirando hacia atrás.
PISCIS — 25 de febrero de 2026
Este 25 de febrero de 2026 trae advertencias claras y bendiciones disfrazadas de lecciones. Primero lo primero: cuidado con pérdidas de objetos o incluso robo por descuido. No andes dejando el bolso abierto ni el celular donde cualquiera mete mano. No es paranoia, es prevención. Tú vives mucho en tu mundo y a veces eso te hace distraído. En el tema de perdonar, eres campeón olímpico. Perdona, sí, porque eso libera tu corazón, pero no confundas perdón con volver a confiar igual. Segundas oportunidades pueden darse, pero terceras ya son necedad. Si decides insistir donde ya te fallaron dos veces, que sea consciente de que el riesgo es tuyo.
Se marcan posibles traiciones, especialmente de amistades que podrían meterte en problemas. No todo el que sonríe es sincero. Escucha tu sexto sentido; cuando algo te huele raro, casi siempre es porque lo es. Si tienes pareja, cuidado con los celos. Si no te sientes seguro o no confías, pregúntate qué haces ahí. Una relación sin confianza es desgaste constante. Y si estás soltero, no entregues tu corazón a quien no hace nada por ganárselo.
Es momento de cerrar ciclos laborales. Si algo ya no fluye, inicia de cero, pero hazlo con amor y compromiso. Cuando trabajas con intención correcta, los resultados llegan. Dale el lugar que merecen a quienes sí han estado contigo. No minimices a los que te apoyan por estar enfocado en quien te ignora.
Se aproxima un encuentro con alguien del pasado y no será del todo agradable. No te dejes envolver por nostalgia. Cuida tu imagen y tu reputación. No te metas en asuntos que no te corresponden. Nuevas oportunidades en el amor se acercan, pero también podría aparecer una expareja queriendo volver, no por amor, sino por costumbre o conveniencia. No caigas en el mismo ciclo.
Quita de tu vida personas y situaciones que no te dejan avanzar. Necesitas más amor propio. Piensa en ti antes que en los demás. Porque al final, mi Piscis, ayudas mucho… pero pocos devuelven igual. Y tú ya no estás para seguir dando donde no recibes respeto.