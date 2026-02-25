Houston: el tiempo para hoy miércoles 25 de febrero

El clima en Houston, Texas, para este miércoles 25 de febrero tendrá nubes y claros. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 4 y 6 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 06:52 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:18 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 18.64 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Pero también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Para ser concretos, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que termina condicionando nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser perjudicial para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.