4 signos del zodiaco chino no serán favorecidos en marzo 2026

Con el inicio de la era del Caballo de Fuego, correspondiente al Año Nuevo Chino 2026, algunos signos animales podrían experimentar choques energéticos, pruebas kármicas y desafíos inesperados a medida que nos adentramos en este nuevo ciclo.

En la astrología china, cada año activa dinámicas específicas entre los animales del zodiaco.

Cuando un signo entra en conflicto con el animal regente, se producen tensiones que pueden traducirse en desgaste emocional, obstáculos laborales o dificultades financieras.

Para marzo de 2026, cuatro signos del zodiaco chino deberán actuar con prudencia: Buey, Gallo, Serpiente y Cabra.

Aunque la “mala suerte” no significa desastre, sí implica lecciones importantes y ajustes necesarios antes del crecimiento.

Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey es disciplinado, conservador y metódico. Prefiere avanzar con estabilidad y planificación, mientras que el Caballo actúa con velocidad e impulso.

Marzo 2026 podría traer retrasos en proyectos importantes y tensiones con figuras de autoridad.

Las reglas cambian rápidamente y el Buey puede sentirse descolocado. Habrá sensación de desgaste físico y emocional, especialmente si intenta controlar lo incontrolable.

Consejo para Buey

Tu horóscopo te aconseja evitar confrontaciones innecesarias, ser flexible y priorizar el descanso. La adaptación será la clave para minimizar el impacto energético.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo destaca por su precisión y estrategia. Sin embargo, marzo 2026 estará marcado por decisiones rápidas y cambios imprevistos.

El exceso de críticas o comentarios impulsivos puede generar fricciones en el trabajo.

La energía acelerada del Caballo no favorece la planificación minuciosa del Gallo. También podrían presentarse problemas financieros derivados de decisiones apresuradas.

Consejo para Gallo

Si comienzas a notar que marzo es pesado para ti, se te recomienda evitar reaccionar con impulsividad.

Revisa contratos y acuerdos dos veces, controla tus palabras en entornos profesionales. La prudencia será tu mejor aliada este mes.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente es intuitiva, calculadora y reservada. Sin embargo, marzo puede sacar a la luz situaciones ocultas o decisiones pasadas mal resueltas.

Podrían surgir revelaciones incómodas en relaciones personales. Traiciones o malentendidos podrían generar desilusión.

Este mes actúa como una limpieza energética que obliga a cerrar ciclos pendientes.

Consejo para Serpiente

Este mes afronta la verdad sin evasión, no manipules situaciones para mantener el control y practica la honestidad emocional. Lo que parece crisis puede convertirse en liberación.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra es emocional, creativa y sensible. En un mes dominado por energía fuerte y acelerada, puede sentirse abrumada.

Marzo podría traer inseguridad, cambios de humor y pequeños problemas económicos. La sensación de falta de apoyo será más emocional que real. La Cabra tenderá a magnificar los desafíos si no mantiene el equilibrio interno.

Consejo para Cabra

Tu horóscopo del ciclo de mazo te recomienda evitar decisiones financieras impulsivas, busca apoyo en personas de confianza y practica técnicas de relajación y conexión espiritual. El autocuidado será fundamental.

