Adolescente muere por una bala perdida mientras esperaba un Uber en Connecticut

Un adolescente de 17 años murió tras recibir un disparo mientras esperaba un Uber para volver a casa después de una noche con amigos en el centro de Hartford, en Connecticut, informaron autoridades y familiares.

La víctima fue identificada como Camden Siegal, estudiante del último año en la escuela secundaria William H. Hall, en West Hartford. Según su familia, el joven no era el objetivo del tiroteo y quedó atrapado en el fuego cruzado.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Hartford, oficiales que patrullaban cerca de Ann Uccello Street alrededor de la 1:49 a. m. del domingo escucharon disparos en la zona. Siegal fue hallado inconsciente en la acera, cerca de los bares Rocking Horse Saloon y The Lady, ubicados a una cuadra del PeoplesBank Arena.

El adolescente fue trasladado a un hospital cercano en estado crítico, donde posteriormente fue declarado muerto. Un hombre de 20 años también resultó herido en el incidente, pero sobrevivió y se encuentra estable.

Estudiante con honores y deportista destacado

Siegal cursaba el último año de secundaria y era estudiante con honores. Además, se destacaba en fútbol y lacrosse, según un obituario publicado por el Hartford Courant.

“Camden era un alma dulce que vivía la vida con bondad e intención”, expresó su familia en el comunicado reseñado por WFSB-TV. Destacaron su amor por los animales y la estrecha relación que mantenía con su hermano Hayden.

El joven deja a su madre, Elizabeth Fisher; a su hermano; así como a otros familiares cercanos. La familia confirmó que estaba esperando el Uber junto a otros compañeros de la escuela cuando ocurrió el tiroteo.

La institución educativa anunció que ofrecerá consejeros de duelo para los estudiantes que necesiten apoyo tras la tragedia.

Investigación en curso

Un testigo que trabajaba en seguridad en el PeoplesBank Arena relató haber escuchado disparos y gritos poco después. La calle Ann Uccello permaneció cerrada durante varias horas mientras los investigadores colocaban más de una docena de marcadores de evidencia en la escena.

La policía no ha identificado sospechosos ni ha divulgado imágenes de vigilancia. Indicó que los detectives están “siguiendo activamente todas las pistas”.

El alcalde de Hartford, Arunan Arulampalam, lamentó el hecho y señaló que la ciudad debe garantizar entornos seguros para los jóvenes y las familias. También advirtió que los establecimientos nocturnos tienen la responsabilidad de mantener la seguridad en sus alrededores.

Mientras la investigación continúa, la familia de Siegal impulsa el Fondo Conmemorativo Camden Siegal, destinado a otorgar becas académicas y deportivas a jóvenes de la comunidad de West Hartford.

