Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 26 de febrero al 4 de marzo

Jueves 26

Sinner en el Warner Bros. Studio Tour

Tras su serie de nominaciones, Sinners tomará el escenario del Warner Bros. Studio Tour (3400 Warner Blvd., Burbank) con una nueva exhibición por tiempo limitado. Sinners acerca a los fans a la aclamada película con una mirada de cerca a los trajes originales y piezas auténticas del filme. Termina el 31 de marzo. Boletos desde $76. Informes wbstudiotour.com.

Sueño perro y Village Square en LACMA

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrió dos nuevas exhibiciones, SUEÑO PERRO: A Film Installation by Alejandro G. Iñárritu, que presenta imágenes nunca antes vistas del debut cinematográfico de Iñárritu, Amores Perros (hasta el 26 de julio), y Village Square: Gifts of Modern Art from the Pearlman Collection to the Brooklyn Museum, LACMA, and MoMA, que incluye casi 50 obras de arte moderno e impresionista de la Colección Henry y Rose Pearlman (hasta el 5 de julio). Boletos desde $15; gratis residentes del condado de Los Ángeles menores de 17 años. Informes lacma.org.

Ofelia Esparza en el Vincent Price Museum

La exhibición Ofelia Esparza: A Retrospective, que tiene lugar en el Vincent Price Art Museum (1301 Ave., Cesar Chavez, Monterey Park) extenderá su estadía en este museo. Incluye altares, obras de arte originales, instalaciones y materiales de archivo. Hasta el 16 de mayo. Entrada gratuita. Informes vpam.org.

Man of La Mancha en el Carpenter Performing Arts Center

El musical Man of La Mancha, que se presenta en el Carpenter Performing Arts Center (6200 Atherton St., Long Beach), está inspirado en la novela El Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. Funciones hasta el 1 de marzo. Boletos desde $15. Informes musical.org.

Beethoven y Ortiz con Dudamel en el Disney Hall

En el concierto Beethoven y Ortiz con Dudamel, que tendrá lugar en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles), la Séptima Sinfonía de Beethoven se encuentra con el ballet Revolución diamantina de Gabriela Ortiz. Jueves y viernes a las 8 pm y sábado y domingo a las 2 pm. Boletos desde $203. Informes laphil.com.

Viernes 27

Festival de comida en SeaWorld

El Seven Seas Food Festival regresa a SeaWorld (500 SeaWorld Dr., San Diego) y ofrece más de 150 opciones de comida y bebida inspiradas en la gastronomía global, seis escenarios de entretenimiento cultural, actuaciones en vivo y más. A partir del viernes 27 de febrero y hasta el 26 de abril. Boletos desde $70. Informes seaworldsandiego.com.

Sábado 28

Arjona en el Intuit

El cantautor Ricardo Arjona se encuentra recorriendo una treintena de ciudades de Estados Unidos y América Latina con su gira “Lo que El Seco no dijo”, y llegará al Domo Intuit (3930 W. Century Blvd., Inglewood) este fin de semana para presentar su nuevo espectáculo. El artista guatemalteco cantará sus mayores éxitos así como las canciones de su último disco,”Seco”. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $60. Informes ticketmaster.com.

Foto: CortesNanette Lamboy Crédito: Nanette Lamboy | Cortesía

Gloria Trevi en el estadio BMO

Gloria Trevi Live Celebration, que tendrá lugar en el estadio BMO (3939 S. Figueroa St., Los Angeles), es un concierto de la intérprete mexicana para celebrar su música, legado y su cumpleaños. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $52. Informes ticketmaster.com.

Gloria Trevi se lució en traje de baño a los 57 años. Crédito: Mezcalent

Miércoles 4

Tour en la Villa Getty

La Villa Getty (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades) realizará el Exhibition Tour: The Egyptian Book of the Dead, un recorrido de 30 minutos que explora los manuscritos del Libro de los Muertos del Getty, escritos egipcios para ayudar a los fallecidos a alcanzar una vida después de la muerte. Del miércoles 4 de marzo al 31 de mayo. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

