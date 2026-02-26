Alek Syntek, 35 años de perseverancia

Aleks Syntek está celebrando 35 de carrera musical y dos de las constantes en su trayectoria bien podrían ser la constancia y la reinvención.

En estas tres décadas y media, Aleks se ha mantenido vigente no solo con la edición de discos, sino con una serie de colaboraciones con artistas de géneros y generaciones diversos. Por ejemplo, en la larga lista de los duetos que ha grabado se pueden encontrar a intérpretes como Ana Torroja, Erwin Luna de La Tracalosa, Rayito Colombiano, Trex, Caligaris, Pepe Aguilar y otros.

Su álbum más reciente salió hace cinco años y se titula “Anatomía del amor”; con él celebró 30 años de carrera. Después de esa producción se ha dedicado a llenar su perfil de sencillos sueltos.

Los festejos para estos 35, sin embargo, son un poco distintos. Aleks está grabando sus éxitos con otros intérpretes de renombre que son sus amigos, entre ellos el mencionado Pepe Aguiar, Mijares, Álex Lora y otros.

El disco nuevo, que se llamará “Zen”, y que estrenará en dos meses, está en el horno porque ahora el enfoque está en el Total Syntek–35 Anniversary Tour, una gira que iniciará el 3 de abril en Nueva York y que continuará por ciudades Los Angeles, Anaheim, Chicago, Salt Lake City, Houston, Dallas y otras. Los conciertos estarán enfocados en recorrer los éxitos synth-pop y pop rock del cantautor mexicano.

Antes, el 12 de marzo, se presentará en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos de México.

“Va a estar pesada [la gira] pero divertida”, dijo. “Y creo que me la voy a pasar bien”.

Sobre el disco que prepara, detalló que el título no alude al tema de la meditación y que tampoco es para hacer mantra, “pero sí son canciones rock pop con un sentido muy profundo de interiorizar, de hacer un despertar espiritual, de cambiar tu dios Kardashian, el dios Gucci, Prada y Louis Vuitton, por un dios verdadero, por un dios que está en tu corazón, en tu interior y en tu luz”.

En el difícil camino de la música, Aleks considera que lo que lo ha mantenido en la cima ha sido la perseverancia, especialmente cuando en los últimos años el mercado ha cambiado de una forma tan dramática con la aparición de las redes sociales.

“Hay gente que se da por vencida muy fácilmente”, dijo. “Yo soy muy necio, soy muy perseverante y sobre todo siempre he trabajado mucho”.

El artista se ha adaptado a las épocas nuevas, dijo, puesto que hace 35 años no existían las redes sociales ni las plataformas musicales. Ahora, las reglas han cambiado.

“No me gustan del todo porque creo que los artistas en los noventas y dos miles, pues nos retábamos a ser muy originales y desafiábamos al público a escucharnos y nadie se parecía a nadie”, dijo. “Hoy día, con los algoritmos y lo trendy, pues te tienes que parecer al que está de moda”.

Pero tiene mucho que presumir, entre eso haber cantado junto a Juan Gabriel en el Auditorio Nacional, con Celia Cruz, Miguel Bosé, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Enrique Iglesias.

“He sido muy afortunado”, dijo. “He estado al lado de gente importantísima y me encanta de la música que es impredecible; no sabes lo que va a pasar a la vuelta de la esquina, que de repente te dan una sorpresa, te hacen una invitación y ya estás ahí al lado de alguien muy grande”.