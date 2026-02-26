Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 26 de febrero de 2026
Mira mi Aries, hoy 26 de febrero de 2026 amaneces con esa energía que ni tú mismo te aguantas, y te lo digo como señora que ya vio pasar trenes, camiones y hasta tráileres llenos de promesas. Andas con el colmillo retorcido, sabroso, con ganas de comerte el mundo… o mínimo de darle una buena probadita. Hay química con alguien que no es precisamente para presentar en la casa, pero sí para quitarte el estrés y acomodarte las ideas. No te hagas el santo porque sabes que cuando se te antoja algo no preguntas si es prudente, preguntas dónde y a qué hora.
Eso sí, si estás en relación y andas coqueteando donde no debes, luego no estés chillando si te descubren. Las tentaciones están fuertes y tú no eres precisamente de piedra. Piénsalo bien, porque un gustito mal manejado puede mover el tapete más de lo que imaginas. Ahora que si estás soltero, date sin culpa, pero con dignidad, que una cosa es disfrutar y otra andar mendigando atención.
En lo laboral traes buena estrella. Se mueven asuntos que parecían estancados y podrías recibir noticia de cambio de puesto, aumento o responsabilidad nueva. No te me achiques. Esa meta que traes entre ceja y ceja desde hace meses ya está más cerca de lo que crees. Pero deja de dudar de ti, porque a veces eres tu propio freno. Cree en tu capacidad, que no naciste para quedarte sentado viendo cómo otros avanzan.
Aprende a decir que no. No eres centro comunitario ni banco de favores. Hay personas que solo te buscan cuando necesitan algo y luego ni el saludo te dan. Ya estás grande para cargar problemas ajenos. Deja que cada quien resuelva su vida, que tú bastante tienes con la tuya.
Y aguas con esa persona del pasado, de hace dos o tres años, que vuelve como si nada. Puede haber oportunidad real ahora, pero solo si ambos vienen con humildad y madurez, no con los mismos berrinches de antes. Si decides intentarlo, que sea porque quieres, no por nostalgia.
Cuida tu cuerpo. Se te puede hacer bolas el engrudo si sigues descuidándote. Muévete, camina, baila, haz algo, porque traes energía acumulada y eso luego se convierte en estrés.
Hoy tu lección es clara: disfruta, pero con inteligencia. Ama, pero sin perderte. Avanza, pero creyendo en ti. Y si vas a hacer travesuras… mínimo hazlas con estilo.
TAURO – 26 de febrero de 2026
Tauro, este 26 de febrero de 2026 amaneces con el corazón medio inquieto y el cuerpo más despierto que la conciencia. Si estás soltero, hay un amor exprés que se asoma por redes sociales o por mensaje inesperado. No es promesa de boda ni de suegra metiche, pero sí de pláticas intensas y encuentros que te van a sacar la sonrisa… y quién sabe qué más. Disfrútalo mientras sea claro y sin mentiras. Una cosa es pasarla bien y otra es andar creando castillos donde apenas hay terreno.
Si tienes pareja, cuidado con la monotonía. Tú eres de costumbres, sí, pero eso no significa que el amor tenga que volverse rutina sin chispa. Dale movimiento, cambia detalles, sorprende aunque sea con algo sencillo. No esperes que la otra persona haga todo. La relación se riega como planta, y si no la atiendes, se marchita aunque haya buenas intenciones.
Habrá momentos en el día en que recuerdes a alguien del pasado. No es amor lo que extrañas, no te confundas, es la costumbre, el abrazo conocido, el arrumaco que ya sabías cómo empezaba y cómo terminaba. Pero recuerda también por qué terminó. No idealices lo que en su momento te hizo dudar o llorar.
En lo económico, ojo. Se marcan movimientos inesperados. Puede surgir un gasto que no tenías contemplado o la tentación de comprar algo que no necesitas. Pregúntate dos veces si realmente vale la pena. Tu estabilidad se construye con disciplina, no con impulsos. Y cuidado con raterillos o personas abusivas; no prestes dinero que no estés dispuesto a perder.
En el trabajo se abren conversaciones importantes. Puede que alguien reconozca tu esfuerzo o te asignen una responsabilidad nueva. No te subestimes. Aunque a veces dudes, eres más capaz de lo que imaginas. Solo evita la terquedad cuando toque adaptarte; no todo cambio es amenaza, algunos son crecimiento disfrazado.
En amistades, limpia tu círculo. Hay quien te sonríe de frente y te critica cuando no estás. No hagas escándalo, simplemente toma distancia. Tu energía es valiosa y no está para alimentar envidias ajenas.
Cuida también tu cuerpo. Andas descuidando horarios o alimentación, y eso luego se refleja en cansancio o mal humor. Muévete un poco más, hidrátate, escucha a tu cuerpo antes de que te pase factura.
Hoy la lección es clara, Tauro: vive, disfruta y trabaja por lo tuyo, pero sin aferrarte a lo que ya fue. El amor no se ruega, el respeto no se negocia y la estabilidad no se improvisa. Camina firme, con dignidad y con esa sensualidad tranquila que te caracteriza. Y si vas a querer, que sea bonito… pero primero quiérete tú.
GÉMINIS – 26 de febrero de 2026
Géminis, este 26 de febrero de 2026 amaneces con la cabeza llena de ideas que desde la infancia te rondan y que por miedo o distracción has ido guardando en el cajón. Ya estuvo bueno de aplazar sueños. Lo que tanto has deseado no se va a cumplir nomás porque sí; necesita tus manos, tu disciplina y menos pretextos. Tienes talento, pero el talento sin acción es puro cuento bonito.
En el amor traes travesura marcada. Se asoma una canita al aire con alguien que ya conoces, puede ser amistad cercana o persona del trabajo. La chispa está, la química también, pero mide el terreno antes de brincar. Si estás soltero, disfruta con conciencia. Si tienes pareja, piénsalo dos veces. Porque si tú juegas con fuego, luego no quieras apagar el incendio con saliva.
Y hablando de pareja, ojo: podrías sospechar que te están viendo la cara o moviendo dinero que no te corresponde. Antes de armar escándalo, observa, pregunta y confirma. No todo es traición, pero tampoco todo es inocente. Mantén los ojos abiertos y la cabeza fría.
Tu mayor enemigo estos días será tu boca. Traes información que no es tuya y si la sueltas sin filtro puedes echar de cabeza a alguien que anda jugando chueco. A veces la verdad sale sola, no necesitas ser el altavoz. Piensa antes de hablar, porque una palabra mal puesta te puede meter en líos innecesarios.
Te enterarás de un chisme que en el fondo ya intuías. No te sorprendas tanto; tu intuición rara vez falla. Más que enojarte, usa esa información para acomodar piezas y tomar decisiones más inteligentes. Agradece que la vida te muestra lo que no querías ver.
En salud, bájale a excesos. Riñones e hígado pueden resentir desveladas o malos hábitos. No todo es fiesta y emoción; tu cuerpo también necesita orden. Hidrátate más, modera lo que comes y evita exagerar en salidas que luego te dejan agotado.
En lo laboral hay avances discretos. No es el gran anuncio, pero sí pasos firmes. Mantente constante y no prometas más de lo que puedes cumplir. Recuerda que tu palabra pesa.
Hoy la lección es sencilla pero poderosa: no des paso sin huarache. Si vas a querer, hazlo con reciprocidad. Amor con amor se paga, sí, pero también olvido con olvido. No te hagas el ingenuo ni te vendas barato. Eres inteligente, seductor y creativo; usa esas cualidades con madurez. La vida te está enseñando a disfrutar sin perder la cabeza y a hablar solo cuando valga la pena. Y créeme, cuando aprendes eso, nadie puede manipularte.
CÁNCER – 26 de febrero de 2026
Cáncer, este 26 de febrero de 2026 amaneces más emotivo de lo normal. Se aproxima un amor intenso, de esos que mueven fibras profundas y te hacen sentir mariposas… y también inseguridades. Puede hacerte llorar, sí, pero no todo llanto es desgracia; a veces es limpieza del alma. Solo asegúrate de no entregar más de lo que recibes.
En pareja, la clave será la comunicación. Si algo los tiene tensos, no lo barran debajo del tapete. Hablen claro, sin dramatismos innecesarios. La confianza es como cristal: una vez roto cuesta más pegarlo. Si cuidan eso, podrán salir fortalecidos.
En lo económico vienen cambios favorables, especialmente en negocios o proyectos propios. Pero no te emociones gastando antes de ver el dinero en la mano. Administra con cabeza fría. Oportunidades habrá, pero requieren disciplina.
Hay gente chismosa alrededor. Si les respondes, les das poder. Ignora, camina derecho y deja que hablen solos. No te desgastes defendiendo lo que ni siquiera es verdad.
Tus pensamientos han estado viajando demasiado al pasado o adelantándose al futuro. Eso solo te quita paz. El único momento que realmente tienes es el presente. Enfócate en lo que puedes hacer hoy, no en lo que ya fue ni en lo que quizá nunca será.
En salud, pon atención a pequeños descuidos. No es grave, pero sí advertencia. Ordena horarios y descansa mejor.
Y cuidado con pérdidas materiales; no dejes objetos de valor sin supervisión. A veces la distracción sale cara.
Este día te invita a madurar emocionalmente. Amar sí, pero sin perderte. Confiar sí, pero sin ingenuidad. Creer en tus sueños sí, pero trabajando por ellos. Recuerda, mi Cáncer, que sensibilidad no es debilidad. Cuando aprendes a usar tu corazón con inteligencia, nadie puede manipularte ni lastimarte tan fácil. Y eso, querida alma intensa, es tu verdadero poder.
LEO – 26 de febrero de 2026
Leo, este 26 de febrero de 2026 te levantas con esa mezcla de fuerza y orgullo que te caracteriza, pero también con una prueba que se asoma en el horizonte. Viene una situación delicada con una amistad o un familiar. No es para que te asustes, pero sí para que te plantes firme. No puedes resolverle la vida a todo mundo ni cargar culpas que no te pertenecen. Aprende a decir: “hasta aquí” sin sentir que traicionas a nadie.
En lo económico, mantén los pies en la tierra. Ese dinero que estabas esperando podría retrasarse o no llegar como lo imaginabas. No hagas planes contando con algo que todavía no está seguro. Ajusta, reorganiza y no te desesperes. Recuerda que cuando una puerta se cierra es porque otra se está acomodando mejor para ti. Números con terminación 6 y 7 traen buena vibra, pero no te confíes solo en la suerte; tu mejor inversión es tu disciplina.
En el amor vienen movimientos sabrosos. Si estás en pareja, no permitas que la rutina les robe la chispa. Tú necesitas admirar y sentirte admirado. Sorprende, provoca, mueve energías. Si algo te incomoda, dilo sin rodeos, pero también escucha. Exige lo que mereces, sí, pero entrega lo mismo. No puedes pedir trato de rey si das trato de visitante.
Si estás soltero, deja de esperar a quien no se decide. El que quiere estar, está. El que duda, estorba. No estás para mendigar atención ni para quedarte en pausa por alguien que no sabe lo que quiere. Tu brillo no se negocia.
Ojo con envidias alrededor. Hay personas que sonríen frente a ti y por dentro desean verte tropezar. No les des el gusto de reaccionar con coraje. Tu mejor respuesta es seguir avanzando. A muchos les incomoda tu seguridad porque ellos no tienen el valor de hablar claro como tú lo haces.
En salud, cuida el estrés. No todo es batalla. Respira, duerme mejor y date momentos de calma. No todo problema necesita escenario ni discurso.
Hoy la lección es clara, Leo: no te arrodilles por lo que te corresponde por derecho. No te culpes por errores ajenos. No pierdas tiempo esperando a quien no se decide. Y sobre todo, no apagues tu luz por incomodar a otros. Tu fuerza está en tu dignidad. Camina firme, con cabeza fría y corazón bien puesto. Cuando tú te mantienes en tu centro, nadie puede moverte del trono que te pertenece.
VIRGO – 26 de febrero de 2026
Virgo, este 26 de febrero de 2026 te trae una noticia inesperada que te levantará el ánimo. Puede ser algo pequeño, pero significativo. Te recordará que no todo esfuerzo es en vano y que lo que siembras con constancia, tarde o temprano florece.
Es momento de creer más en tus capacidades. Tienes en mente un proyecto o negocio que llevas tiempo postergando por miedo o exceso de análisis. Ya deja de pensarlo tanto y da el primer paso. No todo saldrá perfecto, pero peor es quedarte con la duda.
En casa traes desorden acumulado, tanto físico como emocional. Limpia, organiza, tira lo que ya no sirve. Lo viejo no solo ocupa espacio, también carga energía. Orden externo ayuda a ordenar la mente.
Cuidado con cambios bruscos de humor. A veces tu exigencia contigo mismo se convierte en irritación hacia otros. No descargues tu estrés en quien no lo merece. Mide tus palabras, especialmente con una amistad importante. Una indiscreción puede lastimar más de lo que imaginas.
En el amor, necesitas cerrar un ciclo pendiente. Hay alguien del pasado que aún ocupa espacio en tus pensamientos. Perdona, suelta y continúa. No es debilidad, es madurez. La vida te compensará cuando dejes de cargar rencores.
Ten cuidado con una persona nueva que podría mostrar una cara amable, pero no del todo sincera. Observa antes de confiar. No des por hecho nada y confirma con hechos, no con promesas.
En salud, descansa más. Has estado acumulando cansancio y tu cuerpo lo resiente. No eres máquina.
La lección para ti hoy es simple pero poderosa: organiza tu entorno, ordena tu corazón y confía en tu proceso. No todo se controla, pero todo se puede enfrentar con claridad. Cuando tú te alineas contigo mismo, nadie puede desestabilizarte. Y recuerda, Virgo, tu fuerza no está en la perfección, sino en tu capacidad de levantarte cada vez que la vida te pone a prueba.
LIBRA – 26 de febrero de 2026
Libra, este 26 de febrero de 2026 te trae movimientos importantes que pueden marcar un antes y un después. Se abren oportunidades de viaje o de expansión laboral. Ese trabajo o proyecto que tanto has deseado empieza a tomar forma, pero no se va a consolidar solo por buena vibra; necesitas disciplina y decisión. Ya deja de pensarlo tanto y actúa.
En lo económico se asoma un dinero extra que aliviará presiones. Puede ser pago atrasado, apoyo familiar o ingreso inesperado. Agradece, pero administra bien. No te emociones gastándolo antes de que llegue. Recuerda que la estabilidad no se improvisa.
En la familia se marca compromiso o noticia importante: boda, embarazo o nacimiento. Será motivo de unión y bendición. Aprovecha esa energía para fortalecer lazos, pero sin meterte donde no te llaman. Tú tienes corazón grande, pero no eres mediador profesional.
En el amor vienen definiciones. Si tienes pareja, el vínculo puede dar un paso serio: formalizar, mudarse juntos o asumir mayor responsabilidad. Pero si solo estás alargando algo que no avanza, tendrás que decidir. O le aflojas a la duda o te comprometes con todo. No puedes vivir en la mitad.
Un amor del pasado podría reaparecer moviendo emociones que creías superadas. Pregúntate si vuelve por amor o por costumbre. No repitas lecciones que ya aprendiste con lágrimas.
Cuídate de accidentes pequeños y estados de ánimo bajos. No cargues culpas viejas ni permitas que la vida te cobre facturas repetidas. Si ya entendiste el error, no lo reincidas.
Hoy la lección es clara: deja de buscar aprobación. La gente hablará hagas lo que hagas. Si vas a equivocarte, que sea por seguir tu corazón, no por complacer bocas ajenas. Pide con cuidado al universo, porque tus deseos traen fuerza y podrían cumplirse más rápido de lo que imaginas. Y cuando eso pase, que te encuentre preparado.
ESCORPIÓN – 26 de febrero de 2026
Escorpión, este 26 de febrero de 2026 no es día para callar lo que sientes. Si algo te molesta, dilo con firmeza pero sin veneno. No confundas sinceridad con agresión. Tu carácter es fuerte, sí, pero también puedes elegir cómo usarlo.
En el trabajo vienen cambios intensos. Puede haber ajustes, movimientos o decisiones que te obliguen a actuar rápido. No te resistas por orgullo. Adáptate y demuestra de qué estás hecho. No permitas que la vida te cobre la misma lección dos veces.
En amistades, identifica quién se acerca por interés. No todos los que sonríen son leales. Observa acciones más que palabras. Y si detectas falsedad, no armes guerra; simplemente retírate con elegancia.
En el amor, evita que chismes externos contaminen tu relación. Si tienes pareja, hablen directo. No permitas que terceros opinen donde no deben. Si estás soltero, alguien del pasado podría buscarte. Esta vez tendrás la fuerza de mandarlo directo a freír espárragos si no trae claridad.
Controla cambios bruscos de humor. No descargues tu frustración en quien te quiere. A veces tu intensidad asusta, no por mala intención, sino por exceso de reacción.
Cuida objetos personales; se marcan robos o extravíos si andas distraído.
Pon atención a tus sueños. Tu intuición está afinada y puede darte pistas importantes sobre decisiones que debes tomar.
Hoy la lección es poderosa: decide hasta dónde permites que alguien llegue en tu vida. No lastimes por impulso, pero tampoco permitas que te falten al respeto. Tu fuerza no está en destruir, sino en saber cuándo retirarte. Cuando controlas tu fuego interno, te vuelves invencible.
SAGITARIO – 26 de febrero de 2026
Sagitario, este 26 de febrero de 2026 te trae un encuentro que no esperabas. Puede ser vecino, vecina o amistad con la que la química se va a sentir hasta en la mirada. Será intenso, de esos que te dejan pensando si fue casualidad o destino. Disfruta el momento, pero no apuestes tu estabilidad por alguien que todavía no demuestra nada. Tú eres fuego libre, no te amarres por impulso.
Si tienes pareja, cuidado con la monotonía. Entre trabajo, pendientes y rutina, el encanto puede enfriarse. Y tú necesitas emoción. No esperes que todo se reactive solo; mete chispa, propone planes distintos, habla claro. Si no mueves la energía, luego no te quejes de que todo se siente plano.
Se acercan comentarios negativos hacia tu familia o entorno. No te enciendas a la primera. No todo merece respuesta. A veces el silencio es más poderoso que mil palabras. Tu verdadera fuerza está en no permitir que chismes te saquen de tu centro.
Viene un amor fuerte, pero no necesariamente fácil. Puede hacerte confrontar una deuda emocional del pasado. Si decides involucrarte, hazlo con madurez, no con promesas vacías. No puedes exigir estabilidad si tú no estás listo para ofrecerla.
Tu carácter será puesto a prueba en próximas fechas. Si no te plantas firme, podrían tocarte donde más te duele. Aprende a defender lo tuyo en todos los aspectos, no solo cuando ya estás acorralado. Esa valentía que usas para otros, úsala contigo mismo.
En lo laboral y personal se marcan oportunidades de crecimiento. Pero requieren enfoque. No disperses energía en personas que no aportan. Un amor a medias solo te drenará fuerza y te dejará sin claridad.
Hoy la lección es directa: no dejes que nadie cree un concepto falso de ti. Sé firme, sé auténtico y no vivas para complacer. La felicidad no está en lo que te distrae, sino en lo que realmente te llena el alma. Y si vas a amar, que sea sin perder tu libertad ni tu dignidad.
CAPRICORNIO – 26 de febrero de 2026
Capricornio, este 26 de febrero de 2026 te pide que dejes de querer caerle bien a todo mundo. No necesitas aplausos ajenos para validar lo que eres. Quien te quiere, te respeta; quien no, que siga su camino.
Una amistad necesitará tu apoyo. Ayuda si quieres, pero no cargues responsabilidades que no son tuyas. Tú tienes metas propias que atender y no puedes distraerte demasiado.
En el amor, comienzas a soltar historias que dolían. Lo que antes te quitaba el sueño ahora empieza a perder peso. Eso es crecimiento. Si alguien te importa, cuida también las formas. No todo es trabajo y metas; las relaciones necesitan atención.
Te urge mover el cuerpo. Has descuidado ejercicio y alimentación, y eso se nota en tu energía. No es solo estética, es salud y disciplina. Cuando ordenas tu cuerpo, ordenas tu mente.
En lo laboral estás cerca de consolidar algo importante. Pero deja la flojera mental. No postergues decisiones ni proyectos. Si sigues dudando, otros tomarán el lugar que tú mereces.
Un viaje se marca favorable, te dará claridad y buen sabor de boca. También has estado en boca de varias personas. No te enganches. La vida sola pondrá a cada quien en su lugar.
Cerrarás ciclo con amistades que traicionaron tu confianza. Ya no estás para segundas oportunidades. Y está bien. La madurez también implica elegir mejor a quién permites quedarse.
Hoy la lección es clara: no te opongas al destino, pero tampoco vivas con miedo a decir lo que sientes. Si callas por temor, te estancas. Si hablas con firmeza, avanzas. La vida te está acomodando donde perteneces, pero necesitas confiar más en ti y menos en la aprobación externa. Cuando tú decides caminar con seguridad, nadie puede detenerte.
ACUARIO – 26 de febrero de 2026
Acuario, este 26 de febrero de 2026 te encuentra con una energía perfecta para cerrar pendientes y arrancar lo que has venido aplazando. No dejes nada a medias. Este mes se acomoda como mesa bien puesta para que logres cada objetivo, pero solo si te mueves con decisión y no con distracciones.
Un cambio de look te vendría de maravilla. No es superficialidad, es renovación. Cuando cambias por fuera, algo por dentro también se ordena. Hazlo por ti, no por impresionar.
En el amor, si tienes pareja, se marca viaje o salida que ayudará a resolver un problema que venían arrastrando. A veces no es falta de amor, es exceso de rutina. Conversen claro, sin orgullo. Si ambos ponen de su parte, la relación se fortalece.
Si estás soltero, se asoman amores de una noche y cambios de último momento. Disfruta, pero no confundas emoción con compromiso. Cuidado con una persona de piel clara que puede traer encanto… y complicaciones. No todo lo que brilla es estabilidad.
En el terreno de enemigos y envidias, no te dejes manipular. Si no pones límites ahora, luego será más difícil. Aprende a decir no sin sentir culpa. No eres títere ni salvador de nadie.
Ese negocio o idea que traes en mente necesita acción inmediata. Si sigues pensándolo demasiado, alguien más puede adelantarse. No temas a los cambios; aunque te saquen de tu zona cómoda, te darán resultados distintos.
Una amistad te mira con ojos distintos, con pasión contenida. Si no estás seguro de lo que sientes, no juegues con fuego. Una decisión mal tomada puede romper algo que sí vale la pena.
Cuida tus pensamientos. Lo que deseas con intensidad puede manifestarse rápido, sobre todo si es negativo. Enfoca tu mente en lo que quieres construir, no en lo que temes perder.
Hoy la lección es clara: enfrenta tus miedos y deja que el mundo ruede sin que tú pierdas el equilibrio. Cuando te alineas con tus metas y pones límites firmes, nadie puede desviarte.
PISCIS – 26 de febrero de 2026
Piscis, este 26 de febrero de 2026 te invita a definir lo que realmente quieres. A veces eres infiel contigo mismo porque prometes cambios que no cumples o dices que ya superaste algo cuando en el fondo sigue latiendo. Es momento de decisiones firmes que impactarán tu futuro inmediato.
Regresan amores del pasado. Uno de ellos te hará darte cuenta de que ya no sientes lo mismo. Asunto superado. Otro podría sorprenderte con una dinámica distinta, más madura. Pero no te ilusiones antes de ver hechos claros.
En pareja, evita que la monotonía desgaste el vínculo. Eres romántico, pero también celoso e inseguro cuando no trabajas tus miedos. Habla antes de imaginar escenarios que solo existen en tu cabeza.
Se planea viaje familiar y convivencia con amistades que no veías hace tiempo. Eso te ayudará a reconectar con tu esencia. También se marca posibilidad de embarazo cercano en tu entorno, noticia que traerá movimiento y bendición.
Cuidado con fuego o descuidos en casa. No es para alarmarte, pero sí para estar atento.
Una persona que suele molestarte recibirá límites claros de tu parte. Ya no estás para tolerar faltas de respeto. Aprende a proteger tu energía; no todo es brujería o mala vibra, a veces es simple descuido emocional. Rodéate de personas que sumen y busca apoyo adecuado si te sientes cargado.
En trabajo y metas, necesitas talonearle. Lo que quieres sí se puede lograr, pero requiere constancia.
Hoy la lección es poderosa: no vivas en fantasías ni en temores. Vive en decisiones. Cuando tú eliges con claridad y te haces responsable de tus actos, tu mundo deja de ser confuso. Eres sensible, sí, pero también fuerte. Y cuando equilibras ambas cosas, nadie puede desestabilizarte.