Muerte de hispano en prisión de Sacramento es investigada como homicidio

La muerte de un hispano encarcelado en la prisión estatal de California en Sacramento es investigada por las autoridades como un homicidio, informaron funcionarios penitenciarios.

De acuerdo con los informes, aproximadamente a las 9:15 p.m. del 23 de febrero, miembros del personal de la prisión encontraron al encarcelado John Cisneros, de 49 años, inconsciente en el interior de su celda.

De inmediato, los custodios iniciaron los procedimientos para salvarle la vida mientras se llamaba al 911, pero el hispano fue declarado muerto a las 9:59 p.m. por los servicios médicos que acudieron a atender la emergencia.

Tras el fallecimiento, las autoridades detuvieron a Irvin Sánchez, de 34 años y compañero de celda de Cisneros, a quien retiraron de la celda.

Los funcionarios de la prisión dijeron que Sánchez se encuentra en una celda restringida, a la espera del resultado de la investigación.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) dijo que tanto Cisneros como su compañero de celda habían sido recibidos en la prisión de Sacramento después de estar bajo custodia estatal en el condado de Los Ángeles.

El CDCR dijo que Cisneros fue sentenciado por última vez el 6 de julio de 2015, tras ser condenado a cinco años de prisión por robo en segundo grado.

Durante su encarcelamiento, en octubre de 2017, fue sentenciado en el condado de Los Ángeles a 28 años de prisión por delitos sexuales graves.

Sánchez fue recibido el 27 de febrero de 2013 en el condado de Los Ángeles y se encuentra purgando una pena de 18 años por intento de asesinato en segundo grado con agravantes de pandillas y armas de fuego, junto con una sentencia concurrente por ocultar un arma de fuego en un vehículo.

La Unidad de Servicios de Investigación de la prisión y la fiscalía del condado de Sacramento mantienen la muerte bajo investigación.

Las autoridades no han proporcionado más detalles en relación con las circunstancias en las que falleció Cisneros.

