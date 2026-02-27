Bruno Mars rinde homenaje a sus orígenes puertorriqueños en ‘The Romantic’

Después de una década sin lanzar un álbum en solitario, desde ‘24K Magic’, y cinco años después de su exitosa aventura retro junto a Silk Sonic, Bruno Mars volvió pisando fuerte. Este viernes, el mundo finalmente pudo escuchar ‘The Romantic’, un álbum que tiene como tema central el amor.

Aunque nació en Honolulú, la conexión de Bruno Mars (cuyo nombre real es Peter Hernández) con Puerto Rico siempre ha estado presente a través de su padre. En ‘The Romantic’, el cantante decidió explorar esa herencia de manera más explícita que nunca, rindiendo homenaje a leyendas como Héctor Lavoe y Tito Puente.

El disco se convierte así en una emotiva carta de amor a la música que escuchaba con su padre en Hawái.

El álbum arranca con ‘Risk It All’, una pieza que irrumpe con trompetas de aire mariachi para construir una serenata moderna. A partir de ahí, la temperatura no deja de subir. Temas como ‘Cha Cha Cha’ fusionan la cadencia de la salsa con un toque contemporáneo, mientras que ‘I Just Might¿, el sencillo que ya había adelantado en la gala de los Grammys, recupera su faceta más vintage y funky, situándose a la altura de los grandes del soul.

Un disco lleno de versos poéticos

‘The Romantic’ se despliega como una conversación privada con esa musa a la que Mars invoca en cada estribillo. Sin embargo, no todo es pista de baile. El disco ofrece momentos de profunda introspección sobre las complejidades de las relaciones modernas.

‘God Was Showing Off’ se presenta como una oda a la belleza y la perfección de la pareja.

Con ‘Why You Wanna Fight?’, Mars reinterpreta el lema pacifista de “haz el amor y no la guerra”, llevándolo al terreno de las discusiones a la habitación.

El punto más vulnerable llega con ‘Nothing Left’, donde un piano y una voz desgarrada suplican por reciprocidad en el amor.

El cierre, ‘Dance With Me’, actúa como un bálsamo de reconciliación, dejando al oyente con la certeza de que, a pesar de los conflictos, siempre merece la pena enamorarse.

Para celebrar el lanzamiento, Bruno Mars conectó directamente con sus fans a través de un programa especial en I Heart Radio, transmitido por TikTok. Este álbum es el combustible perfecto para su gira mundial, que arrancará el próximo 10 de abril en Las Vegas.

Seguir leyendo: