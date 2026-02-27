Donald Trump estalla en contra de la compañía de Inteligencia Artificial Anthropic

El presidente Donald Trump estalló en contra de la compañía de inteligencia artificial Anthropic al ligarla con la izquierda radical y les ordenó a las agencias federales dejar de utilizar los servicios que ofrece.

Durante el verano pasado, Anthropic firmó un contrato con el Pentágono que le generaría un beneficio cercano a $200 millones de dólares a cambio de permitirle utilizar el modelo de inteligencia artificial que desarrolla en algunas de las tareas de la agencia federal.

Sin embargo, la exigencia del gobierno estadounidense consiste en eliminar las restricciones de seguridad en Claude, modelo de IA desarrollado por Anthropic, esto para darle un uso militar ilimitado, ante lo cual la compañía creada en 2021 se rehúsa.

En términos generales, la intención del Pentágono es que la IA pueda contribuir a reforzar sus operaciones de combate y a perfeccionar el desarrollo de armamento sin la necesidad de intervención humana en el proceso.

Frente a la negativa de Anthropic, el Pentágono pretende etiquetar a la empresa como un “riesgo para la cadena de suministro”, condición que pone en riesgo su futuro.

Los directivos de Anthropic se niegan a permitir que el Pentágono asuma el control pleno de su modelo de IA denominado Claude para uso militar. (Crédito: Patrick Sison / AP)

Al respecto, Dario Amodei, CEO de Anthropic, argumenta que la compañía no puede acceder a las demandas del Pentágono y prefiere perder el contrato establecido con el gobierno federal antes que comprometer sus valores éticos y de seguridad.

Frente al posicionamiento asumido por la compañía, Donald Trump recurrió a la plataforma en Truth Social para lanzar una ofensiva en su contra.

“¡LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA JAMÁS PERMITIRÁN QUE UNA IZQUIERDA RADICAL Y UNA EMPRESA CONSCIENTE DECIDA CÓMO NUESTRO GRAN EJÉRCITO LUCHA Y GANA GUERRAS! Esa decisión le corresponde a SU COMANDANTE EN JEFE y a los extraordinarios líderes que designo para dirigir nuestras Fuerzas Armadas”, señaló.

Acto seguido, el mandatorio de la nación dejó en claro que no le interesa concretar ningún negocio en el futuro con Anthropic.

“Los izquierdistas desquiciados de Anthropic han cometido un ERROR DESASTROSO al intentar presionar al Departamento de Guerra y obligarlo a obedecer sus Términos de Servicio en lugar de nuestra Constitución. Su egoísmo está poniendo en peligro la vida de estadounidenses, a nuestras tropas y nuestra seguridad nacional. ¡No lo necesitamos, no lo queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos!”, concluyó.

