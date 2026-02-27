Juez bloquea política del DHS que permitiría arrestar a miles de refugiados en EE.UU.

Convencido de que los funcionarios de la administración Trump “buscan transformar un sistema construido sobre oportunidades y libertades prometidas en uno de incertidumbre y confinamiento indefinido”, John Tunheim, juez federal en Minnesota, bloqueó la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitiría arrestar y detener a miles de refugiados radicados en el territorio estadounidense.

“El Tribunal no tiene que ir muy lejos para ver la grave e inmediata amenaza de daño irreparable que enfrentan los refugiados.

Los refugiados que ya han sido detenidos y liberados, así como aquellos que pertenecen al supuesto grupo, pero aún no han sido arrestados, enfrentan un riesgo concreto y constante de arresto o re-arresto si no se les concede una medida cautelar. Este temor no es ni exagerado ni especulativo; es una respuesta lógica y totalmente legítima a lo ocurrido.

Hasta que la legalidad de este dramático cambio no se aborde en el juicio, el Tribunal no permitirá que quienes confiaron en la promesa de seguridad de esta Nación sean recibidos con esposas”, escribió.

Asimismo, el magistrado otorgó una orden preliminar colectiva basada en cinco motivos, encontrando que los refugiados demandantes probablemente tendrán éxito en sus reclamos legales sobre la disposición de la Ley de Refugiados, así como en el debido proceso procesal, el debido proceso sustantivo, la Cuarta Enmienda y los reclamos de la Ley de Procedimiento Administrativo.

“Las acciones del Gobierno en este caso plantean la pregunta: ¿Por qué? El gobierno sugiere que busca terroristas, pero no hay ni una sola prueba en el expediente de que los Demandantes Nombrados o el supuesto grupo al que pretenden representar representen riesgos graves para la seguridad nacional”, enfatizó.

Noticia en desarrollo…

