Ponen presión en El Monte para que se declare Ciudad Santuario

El arresto por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de María Santay, una ciudadana estadounidense y observadora comunitaria, movilizó a los defensores de los inmigrantes a poner presión al Concejo de El Monte para exigirles que la Ciudad sea declarada Santuario.

“Ya tenemos una resolución que declara a El Monte, una Ciudad Santuario, pero queremos algo más fuerte que no sea solo simbólico sino una ordenanza que ofrezca más protecciones a la comunidad”, dijo Anahí Cruz, organizadora del Centro de Trabajadores de la Costura.

“A partir de lo que pasó con María cuando los agentes del ICE le quebraron el vidrio de su auto, la arrestaron y mantuvieron detenida por horas, fuimos al Ayuntamiento a protestar y a exigir a los concejales que hicieran algo”.

Los manifestantes exigieron que el Departamento de Policía de El Monte protegiera a los residentes, alegando que ayudaron a los agentes federales, lo que la policía negó y luego publicó imágenes de la cámara corporal del incidente.

Miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de hacer comentarios públicos y sostener una junta con el comité de migración del Concejo de El Monte integrado por los concejales Martín Herrera, Cindy Galván y Viviana Longoria.

“Tuvimos una reunión el 25 de febrero y nos dijeron que ya están trabajando en una ordenanza y nos reuniremos de nuevo el 11 de marzo en el Concejo”.

Residentes quieren al ICE fuera de El Monte. (Cortesía Anahi Cruz)

La activista estadounidense María Santay, fue arrestada el 30 de enero, por agentes de migración, y puesta en libertad la misma tarde, pero le dieron cargos por aparentemente resistirse al arresto al negarse a descender de su auto.

Oficiales de la policía de El Monte dijeron que intervinieron después de una solicitud de asistencia de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las cámaras corporales de los policías mostraron que varios agentes enmascarados del ICE mantenían rodeado el vehículo SUV negro de María.

De acuerdo a la versión de los agentes de migración, María, los había estado siguiendo.

La activista describió el incidente como traumático y aterrador, ya que los agentes federales a punta de pistola, quebraron el vidrio de la ventana de su vehículo con un martillo, mientras ella gritaba.

“Van a intentar arrestarme. Esto es una locura. No puedo creer que esto esté pasando, chicos. Señor, por favor, protégeme, Señor, por favor. Chicos, no confío en ellos”, se le escucha decir en el video grabado por ella misma.

Anahí dijo que el incidente sufrido por María no es el único sufrido por la comunidad de El Monte.

“Hace poco arrestaron a alguien saliendo de la corte en El Monte; han hecho redadas en los lavados de auto”, comentó.

Pero además externó que lo vivido por María fue muy fuerte porque ocurrió a una cuadra del Ayuntamiento, donde se supone pueden acudir las personas con toda la confianza a hacer sus trámites.

“La ordenanza que estamos buscando es una que limite la cooperación de la policía con el ICE, y que incluso los mismos policías puedan grabar y documentar sus acciones contra la comunidad inmigrante”, expone.

Y hace ver que ya tienen una resolución que hace de El Monte una ciudad Santuario, pero que solo tiene un carácter simbólico.

“Lo que queremos es que sea una ley local para que los recursos municipales no sean usados por los agentes federales en sus operativos, que la Ciudad no recopile información sensitiva y que no celebre contratos con empresas que comparten datos con el ICE para arrestar inmigrantes”.

Mencionó que el proceso se está moviendo lento, pero esperan tener un gran avance en las siguientes dos semanas.

“Nosotros vamos a presionar hasta lograrlo”, dice.

Miembros de la comunidad hablan a favor de la Ciudad Santuario en El Monte. (Cortesía Anahi Cruz)

La alcaldesa de El Monte, Jessica Ancona confirmó a La Opinión que está completamente de acuerdo en que se apruebe una ordenanza que declare a la ciudad un Santuario para los inmigrantes.

“Desde un principio la he apoyado. Mis padres vinieron de Yucatán, México en busca de una mejor vida; y conozco la experiencia migrante”, dijo.

Sostuvo que a algunos de sus colegas les preocupa que la Ciudad pueda perder fondos del gobierno federal, y por eso se están tomando el tiempo para analizarla.

Pero aseguró que una vez que la ordenanza esté lista, va a ser aprobada; y entiende las presiones de la comunidad porque muchos residentes debido a su estatus migratorio tienen mucho miedo de ir a trabajar o de ir de compras.

“Se les escucha en su voz el miedo, pero ya es tiempo de tomar un voto a favor de declarar a El Monte una Ciudad Santuario”.

El Monte es una ciudad en el condado de Los Ángeles con entre el 65 y 67% de su población de origen hispana de acuerdo al Censo de 2024 y datos de DATA USA.

Cubre un área total de aproximadamente 9,6 millas cuadradas, y se ubica en el Valle de San Gabriel, a 19 kilómetros al este del centro de Los Ángeles.

En marzo del 2025, el ICE detuvo a una madre indocumentada y a su hijo en El Monte. La madre no tiene antecedentes penales y el hijo ya había cumplido una condena una década atrás. La madre es la principal cuidadora de su hija, quien padece cáncer de huesos.

En julio de 2025, el ICE llevó a cabo una redada en un club nocturno clandestino en El Monte y detuvo a nueve personas de China, Malasia y México.