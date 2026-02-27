Supervisora Janice Hahn rescata pasantías para las artes

En medio de recortes presupuestarios, la supervisora Janice Hahn, representante del Distrito 4 del condado de Los Ángeles, comprometió $75,000 de fondos de su oficina para preservar 10 plazas del Programa de Pasantías Artísticas Pagadas para estudiantes universitarios.

Hahn transfirió $75,000 en fondos discrecionales al Programa de Pasantías Artísticas para organizaciones de su distrito. La transferencia de fondos fue aprobada por la Junta de Supervisores como parte de un ajuste mayor de las asignaciones presupuestarias, de acuerdo con el presupuesto final aprobado para el año fiscal 2025-26.

Gracias al programa, los pasantes ganan $17.87 por hora por hasta 400 horas de trabajo. La asignación de $75,000 de Hahn se destinará a pasantías en organizaciones ubicadas en el Cuarto Distrito.

El 30 de septiembre del año pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó un presupuesto suplementario de 52,500 millones para el año fiscal 2025-2026, abordando las severas restricciones fiscales con recortes departamentales del 5.5% y la eliminación de 1,125 puestos. Este presupuesto final, destinado a gestionar un acuerdo legal de $4 mil millones y los costos de los incendios forestales, priorizó la financiación de convenios laborales y servicios esenciales.

“Ningún estudiante universitario debería perderse las experiencias y conexiones que ofrecen las pasantías simplemente por no permitirse realizar trabajos no remunerados. Estos recortes de fondos afectan gravemente a los programas de todo el condado, pero vi esta oportunidad de intervenir y la aproveché”, dijo Hahn. “Estos fondos garantizarán que estas oportunidades cruciales sigan abiertas para nuestros jóvenes”.

Supervisora Janice Hahn. Crédito: Hahn y Red Hen Press | Cortesía

La reducción de fondos este año fiscal obligó al Departamento de Artes y Cultura del Condado a considerar la posibilidad de reducir en 110 el número de plazas de prácticas financiadas disponibles en el programa, pasando de 228 a 118.

Sin embargo, el financiamiento otorgado por la supervisora Hahn reservará 10 plazas para prácticas en su distrito, lo que elevará el total de plazas del programa a 128.

“Agradecemos profundamente a la Supervisora ​​Janice Hahn su inversión en la próxima generación de líderes artísticos y culturales. Esta financiación ampliará las oportunidades de prácticas remuneradas con organizaciones artísticas que brindan a los estudiantes universitarios experiencia práctica, redes profesionales y habilidades para desarrollar carreras profesionales duraderas en las artes y la economía creativa”, declaró Kristin Sakoda, directora del Departamento de Arte y Cultura del Condado de Los Ángeles.

“El Programa de Prácticas Artísticas del Condado de Los Ángeles es una de nuestras herramientas más poderosas para abrir las puertas a las artes a jóvenes de todos los orígenes, y nos honra contar con el apoyo de la Supervisora ​​mientras enriquecemos a los jóvenes y fortalecemos las trayectorias profesionales creativas en todo el Condado de Los Ángeles”, agregó.

El Programa de Pasantías Artísticas (AIP) del Departamento de Artes y Cultura del Condado de Los Ángeles (Artes y Cultura) apoya y fortalece el sector cultural del Condado de Los Ángeles al ampliar el acceso a oportunidades remuneradas de alta calidad para que estudiantes universitarios de todos los orígenes adquieran experiencia, comprensión y habilidades transferibles relevantes para carreras artísticas, la economía creativa y la participación en la vida cívica.

Dicho programa fue establecido en el año 2000, financia pasantías para estudiantes universitarios de pregrado en organizaciones sin fines de lucro en las áreas de artes escénicas, presentaciones, cine, medios de comunicación, literatura, artes municipales, justicia y servicio social. Es un complemento del Programa de Pasantías de Pregrado Marrow de la Fundación Getty, que financia pasantías de 10 semanas a tiempo completo en organizaciones de artes visuales y museos para estudiantes universitarios.

En busca de sus metas

En su programa más reciente, de 2024, el AIP invirtió más de 1.6 millones de dólares para financiar 228 puestos remunerados de estudiantes en prácticas. Hoy en día, muchos exbecarios continúan en el sector y han supervisado a otros becarios, desarrollado exitosas carreras en el ámbito artístico y cultural, y se han convertido en líderes de organizaciones artísticas sin fines de lucro.

En 2024, las mujeres representaron más de la mitad de los pasantes (55%); el 25% (hombres) y hubo un 10% entre quienes se identificaron como género queer o género no conforme.

El 25% de los participantes en el programa se identificaron como pertenecientes a una o más raza/etnicidad; 21% latinos; 19% americanos; 15% asiáticos; afroamericanos, 9% y personas del Oriente Medio o África del Norte (1%).

“Trabajo con un grupo de jóvenes en murales y todos participamos con ideas para llevar a cabo proyectos”, dijo Abram Gutiérrez, de 21 años, sobre su pasantía de 20 horas semanales en la organización sin fines de lucro Boyle Heights Arts Conservatory.

Gutiérrez, estudiante de la licenciatura en Ciencias en Estudios Urbanos y Planificación (BSUSP) en la Universidad del Sur de California dijo que escogió esa carrera para mejorar las comunidades de Los Ángeles.

“Soy parte de un equipo que enseña a jóvenes sobre cómo encontrar empleos en el mundo del arte”, dijo.

Gana confianza en sí misma

Aviva Miller, una becaria, quien fue contratada como gerente de matinés de estudiantes en el teatro “A Noise Within” de Pasadena., dijo que el Programa de Pasantías Artísticas del Condado de Los Ángeles le ayudó a ganar confianza y a encontrarle rumbo a mi carrera artística.

Mónica Fernández, portavoz de Red Hen Press, Inc., la organización sin fines de lucro cuya misión es publicar obras literarias de excelencia, fomentar la diversidad y promover la alfabetización en escuelas locales.

“Para cualquiera que esté interesado en publicar y trabajar en la industria editorial, creo que, específicamente, una pasantía en nuestra empresa les da a los estudiantes una verdadera ventaja en la industria”, declaroo Fernández, a La Opinión.

“En el sector editorial, hay mucho que aprender y mucho de lo que la gente realmente no es consciente. Por eso, si haces prácticas en un lugar como Red Hen, adquieres conocimientos que de otro modo no podrías obtener en cursos o situaciones similares. Así que realmente te proporciona habilidades prácticas para el mundo real”, añadió.

Requisitos y nuevas oportunidades

1. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una pasantía?

El programa de pasantías está abierto a estudiantes de pregrado (2 o 4 años) y de colegios comunitarios actualmente matriculados que residan o asistan a la universidad en el condado de Los Ángeles.

Los recién graduados pueden solicitar plaza siempre que hayan completado su título entre el 1 de mayo y el 1 de diciembre de 2026. Los estudiantes elegibles solo pueden participar en el programa una vez. No se requiere un compromiso demostrado con las artes.

2. ¿Cuáles organizaciones del Distrito 4 se beneficiarán de las pasantías?

Todas las organizaciones con pasantías adjudicadas aparecerán en nuestro sitio web a partir del 1 de abril de 2026. Los estudiantes interesados ??deben visitar el sitio web www.lacountyarts.org/internships a partir del 1 de abril para obtener más información.

3) ¿Qué áreas artísticas cubrirán estas pasantías?

Las organizaciones anfitrionas de pasantías son agencias de artes escénicas, de presentaciones, literarias, cinematográficas y de medios digitales, y municipales, así como organizaciones de justicia social y de servicios sociales con programación artística.

Los estudiantes interesados ??pueden comenzar a solicitar pasantías el 1 de abril de 2026. Las vacantes se publicarán de forma continua en el sitio web www.lacountyarts.org/internships hasta el 1 de junio de 2026.

4) ¿Cuándo comenzarían a trabajar los solicitantes?

Los plazos de las pasantías varían según el puesto, pero se realizarán entre el 1 de junio de 2026 y el 1 de marzo de 2027. Las pasantías son una combinación de tiempo completo y tiempo parcial.