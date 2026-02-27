Video: Policía de Texas captura a un miembro del Cártel del Golfo tras una persecución

Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestaron a un miembro del Cártel del Golfo en el Condado de Starr esta semana durante la Operación Estrella Solitaria.

El arresto se produjo en una operación conjunta con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Un agente del DPS intentó detener una Chevy Blazer plateada por una infracción de tránsito en la carretera U.S. 83 en Rio Grande City el martes 24 de febrero, poco después de las 4:30 p. m.

El conductor se negó a ceder el paso, lo que desencadenó una persecución a alta velocidad.

El conductor y tres pasajeros finalmente abandonaron el vehículo y huyeron hacia la parte trasera de una residencia cercana. Los agentes rápidamente detuvieron a los cuatro, identificándolos como tres inmigrantes indocumentados.

DPS Troopers arrested a confirmed Gulf Cartel member in Starr Co. this week as part of a joint operation under Operation Lone Star with the United States Border Patrol. On Tuesday, Troopers attempted to stop a vehicle for a traffic violation in Rio Grande City. The driver refused… pic.twitter.com/BaZHv9RfzI — Texas DPS (@TxDPS) February 26, 2026

La persecución y el arresto se pueden ver en las imágenes de las cámaras del tablero y corporales del DPS.

Los tres inmigrantes indocumentados, originarios de El Salvador y México, fueron transferidos a la Patrulla Fronteriza.

Investigadores de la División de Investigaciones Criminales del DPS y de la Patrulla Fronteriza confirmaron posteriormente la pertenencia de Juan González al Cártel del Golfo, con vínculos con operaciones en Miguel Alemán, Tamaulipas, México, según un comunicado de prensa.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas presentó cargos federales y las autoridades transfirieron a González a custodia federal.

Sigue leyendo:

– Capturan en Tamaulipas a jefe del Cártel del Golfo que EE.UU. buscaba por narcotráfico.

– Autoridades en México detienen a sobrino del exlíder del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén.