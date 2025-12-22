Autoridades en México detienen a sobrino del exlíder del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén

Mario Alberto Cárdenas Medina, “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue capturado en Nuevo León, informaron autoridades en México.

“El Betito” es señalado por encabezar operaciones de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Ya fue detenido en 2009 en Tamaulipas y en 2019 en el Estado de México.

Según las autoridades, Cárdenas Medina, de 43 años, fue capturado junto a otras dos personas, Raúl “N” y Kevin Alberto “N”, en un vehículo sospechoso estacionado en una plaza comercial al sur de Monterrey.

Al percatarse de la presencia de los oficiales, intentaron huir, pero fueron detenidos metros más adelante. La policía aseguró además un arma larga, una corta, cartuchos y 44 bolsas con sustancias ilícitas.

🚨Detención relevante en Monterrey

Elementos de la #GuardiaNacional, en coordinación con el #EjércitoMexicano, llevaron a cabo la detención de “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

El detenido es hijo de Mario Cárdenas Guillén, alias “El… pic.twitter.com/a6QqU8YyXT — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) December 22, 2025

El operativo estuvo integrado por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Guardia Nacional, la Defensa, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Los hombres fueron puestos a disposición de las autoridades investigadoras.

Esta no es la primera vez que “El Betito” es detenido por autoridades mexicanas, toda vez que, en 2019, la Fiscalía General de la República lo capturó en un operativo realizado en el central Estado de México; aunque un juez ordenó su liberación en 2022.

Osiel Cárdenas Guillén, su tío, quien fungió como líder del Cártel del Golfo (CDG) fue detenido en marzo del 2003 acusado de delitos como delincuencia organizada y daños contra la salud, en diversas modalidades.

Fue ingresado a un penal de máxima seguridad en México, conocido ahora como Altiplano, hasta que en marzo de 2005 el gobierno mexicano concedió su extradición a Estados Unidos.

Fue entregado al gobierno americano en 2007 y enfrentó cargos por 19 delitos frente a una corte de Houston, Texas.

En diciembre de 2024 fue deportado a México y actualmente está detenido por enfrentar cargos por los distintos delitos cometidos en este país.

Bajo su mando el CDG alcanzó un alto nivel de violencia a través de la creación de los Zetas, brazo armado ejecutor, conformado por exmilitares de élite.

Sigue leyendo:

– Hallan sin vida a una mujer que días antes presentó una denuncia contra su expareja en Tijuana.

– Video muestra a misterioso hombre con túnica negra que degolló a una joven en la Ciudad de México.