Capturan en Tamaulipas a jefe del Cártel del Golfo que EE.UU. buscaba por narcotráfico

Autoridades mexicanas dieron un fuerte golpe a la estructura del Cártel del Golfo con la captura de uno de sus jefes regionales identificado como José Ignacio Vega Ruiz, alias “Nacho Vega”.

De acuerdo a un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad de México, este líder criminal contaba con una orden de arresto en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.

Según el documento, el detenido era operador financiero del cártel cuya base de operaciones es el estado de Tamaulipas.

Además, era el jefe de las células Escorpiones y Ciclones del grupo criminal, dedicadas a actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas.

Derivado de trabajos de investigación, en Tamaulipas, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron a José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo, jefe de las células Escorpiones y Ciclones,… pic.twitter.com/uNyjmOQV7U — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 20, 2026

Al momento de su captura los agentes le incautaron dos armas largas, un cargador y más de 100 cartuchos útiles.

Reportes de las autoridades revelan que este delincuente cuenta con una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de droga, además de operar una empresa criminal.

Fuentes oficiales confirmaron a EFE que el detenido también era encargado de lavado de dinero y es cuñado de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, otro peligroso criminal.

El Cártel del Golfo fue designado por el presidente Donald Trump como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, junto al Cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

