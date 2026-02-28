Bilingüismo y desarrollo cognitivo: niños que aprenden una segunda lengua no alteran vínculos con sus padres

El bilingüismo está en aumento en muchas familias modernas. Los niños bilingües, que desarrollan habilidades lingüísticas en múltiples idiomas desde temprana edad, presentan patrones de desarrollo cognitivo y social distintos de sus contrapartes monolingües. Este fenómeno crea oportunidades únicas, pero también implica desafíos en la comunicación y la interacción con sus progenitores.

La sincronización neuronal, que refleja la alineación de la actividad cerebral durante interacciones compartidas, es fundamental para el desarrollo del lenguaje y la formación de lazos sociales.

Un estudio reciente, publicado en Frontiers in Cognition, utilizó hiperescaneo para medir la actividad cerebral entre madres e hijos durante el juego, buscando cómo el contexto lingüístico afecta dicha sincronización.

El propósito del mismo fue examinar si los patrones de una nueva lengua pueden alterar las relaciones naturales entre hijos y padres. Es conocido que, en adultos, adquirir una segunda lengua puede alterar la expresión emocional e interacción social. ¿Los niños bilingües también pueden experimentar estas emociones y las señales sociales de forma diferente según el idioma utilizado?

Metodología y resultados del estudio

Quince dúos de madre-hijo participaron en el estudio utilizando espectroscopia de infrarrojos cercanos (fNIRS) para captar la actividad cerebral simultánea. Los momentos de juego se realizaron en ambientes naturales y en ambos idiomas, permitiendo observar la interacción espontánea y el impacto del lenguaje en la sincronización neuronal.

Los hallazgos indicaron que la sincronización neuronal fue más pronunciada durante el juego interactivo en comparación con el juego independiente. A pesar de las diferencias en el contexto del lenguaje, el tipo de juego mostró tener un mayor impacto en la sincronización cerebral que el idioma utilizado. La mayor sincronía se observó en el córtex prefrontal para ambos participantes.

Los resultados sugieren que el contexto de interacción y no el idioma hablado es crucial en la sincronización cerebral en familias bilingües. Futuros estudios deberían considerar una muestra más amplia y explorar más tipos de interacción y contextos culturales para entender mejor estos patrones de comunicación y desarrollo.

Bilingüismo en el desarrollo emocional

El bilingüismo influye positivamente en el desarrollo emocional de los niños a largo plazo, fomentando habilidades como la empatía y la resiliencia. Estudios muestran que alternar entre idiomas fortalece el control emocional y la flexibilidad mental desde la infancia temprana.

Beneficios clave

Mejora la empatía al exponerlos a perspectivas culturales diversas, lo que facilita entender emociones ajenas.

Aumenta la confianza y autoestima al dominar dos idiomas, generando un sentido de logro duradero.

Potencia la regulación emocional mediante el control ejecutivo del cerebro, ayudando a manejar frustración y estrés.

Efectos a largo plazo

La exposición temprana (antes de los 3 años) moldea áreas cerebrales ligadas a emociones, como la corteza prefrontal, promoviendo resiliencia en la adultez. Esto se traduce en mayor adaptabilidad social y menor riesgo de problemas emocionales. No hay evidencia de perjuicios si se introduce de forma natural.

También te puede interesar:

· Estos alimentos comunes se vinculan a un menor coeficiente intelectual en los niños

· Síndrome de Asperger, una condición neurológica que afecta las relaciones sociales