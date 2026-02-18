Síndrome de Asperger, una condición neurológica que afecta las relaciones sociales

El síndrome de Asperger, una variante del trastorno del espectro autista, presenta dificultades en las relaciones interpersonales. José Antonio Peral, director técnico de la Confederación Asperger España, señala a EFE Salud que, contrario a lo que popularmente se cree, estas personas anhelan la interacción social, experimentando frustración cuando no logran mantenerla. Sucede que, a menudo, carecen de herramientas sociales necesarias para establecer y mantener conexiones efectivas.

Esta precisión se destaca con motivo de que este 18 de febrero es el Día Internacional del Síndrome de Asperger.

Las personas con esta condición interpretan de manera diferente el lenguaje de los demás o el análisis de determinados elementos abstractos. “También tienen muchos de ellos dificultades sensoriales respecto a que tienen un umbral de tolerancia muy pequeño, por ejemplo, a la luz o a los ruidos”, afirma Peral.

Características distintivas del Asperger

Las personas con síndrome de Asperger suelen concentrarse intensamente en temas específicos, lo que puede llevar a la especialización en áreas de interés. Sin embargo, este enfoque restrictivo puede dificultar la comunicación, ya que pueden no ser conscientes de que abren conversaciones en torno a un solo asunto, potencialmente aburrido para los demás.

Son “muy metódicas, muy centradas en la norma”, a las que cualquier elemento sorpresivo, que lo saque de su rutina, puede generarles ansiedad, agrega el especialista.

“Antiguamente, se hablaba de que eran personas muy sabias en ese ámbito concreto que les interesa, pero básicamente hace referencia a que le dedican mucho tiempo y mucha información a ese tema particular. Se especializan en esos intereses restringidos”, explica.

Sin herramientas sociales

También destaca que existe otro mito en torno a las personas con Asperger, que es que son muy solitarias y no les gusta el contacto social, algo que no es cierto.

Lo que no tienen son herramientas “sociales”, esa flexibilidad que implica el escuchar al otro, el valorar la situación en su conjunto, el adaptarse a los cambios.

Proceso de diagnóstico

El diagnóstico del síndrome de Asperger puede iniciarse a partir de los dos años, a pesar de que la mayoría de los casos no se identifican hasta después de los seis años.

Los diagnósticos tardíos pueden llevar a consecuencias negativas, incluidas ansiedades y trastornos emocionales, al no poder comprender sus dificultades en el contexto social.

Apoyo, abordaje psicoeducativo

La intervención psicoeducativa es crucial para el desarrollo de habilidades sociales. Peral menciona la importancia de considerar el ciclo vital del individuo y el contexto familiar y educativo, así como la necesidad de un entorno solidario que minimice las dificultades y fomente una mejor calidad de vida.

El apoyo adecuado puede ser esencial para ayudar a las personas con síndrome de Asperger a avanzar y enfrentar los desafíos emocionales y sociales que frecuentemente encuentran.

Identificación del Asperger en menores de 2 años

Identificar el síndrome de Asperger (ahora integrado en el trastorno del espectro autista, TEA, según el DSM-5) en niños menores de dos años es extremadamente desafiante, ya que los síntomas suelen manifestarse más claramente después de los 3-4 años y el diagnóstico formal rara vez se realiza antes de los 4 años.

Dificultades en diagnóstico temprano. En bebés y niños menores de 2 años, no hay pruebas específicas estandarizadas para Asperger debido a que el lenguaje y las interacciones sociales aún están en desarrollo inicial. Herramientas como el M-CHAT (para screening de autismo) pueden usarse en niños de 16-30 meses, pero solo detectan señales preliminares como falta de contacto visual, no respuesta al nombre o ausencia de gestos compartidos (ej. señalar).

Señales posibles antes de los 2 años

Se observa en:

Retraso en balbuceo o primeras palabras.

Poca interacción social, como no sonreír en respuesta o evitar el contacto visual prolongado.

Reacciones sensoriales inusuales (hipersensibilidad a sonidos o texturas).

Preferencia por rutinas rígidas o juguetes de forma repetitiva.

Pasos recomendados. Consulta a un pediatra o neuropediatra para una evaluación multidisciplinaria (psicólogos, logopedas), que incluye observación, entrevistas parentales y pruebas como ADOS-II (no apta para <2 años). La detección temprana permite intervenciones como terapia conductual para mejorar el desarrollo.

