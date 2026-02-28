Christian Chávez confiesa su recaída en adicciones tras la gira de “Soy Rebelde Tour”

En una sincera entrevista exclusiva para el programa ‘Ventaneando’, el cantante y actor mexicano Christian Chávez abrió su corazón para hablar sobre uno de los episodios más complicados de su vida. El artista reveló que, al terminar la exitosa gira “Soy Rebelde Tour”, sufrió una recaída en su lucha contra las adicciones, un tropiezo que lo llevó a buscar ayuda profesional de manera inmediata.

“Cuando yo estaba terminando la gira de RBD, tuve una recaída”, confesó Chávez. El también actor reconoció: “Entonces, yo solito me llevé a un lugar que se llama Pasages en Malibú, en California”.

Chávez calificó su estancia en el centro de rehabilitación como “la mejor inversión que he hecho en mi vida”. Según su testimonio, esta experiencia le permitió hacer una introspección profunda y necesaria: “Ahí pude llegar al fondo de la herida, ¿no? De qué venía y por qué quería sobre todo desconectarme del mundo”.

Casi dos años de sobriedad

Actualmente, Christian Chávez celebra 1 año y 11 meses de sobriedad, un logro que enmarca dentro de un trabajo constante y diario. Consciente de que el camino de la recuperación no es sencillo, el actor reflexionó sobre la naturaleza de las adicciones y la sanación.

“La cosa con las adicciones de pronto es que pueden ser intermitentes y el proceso de sanación no es lineal, ¿sabes?“, señaló.

Además, Chávez destacó la importancia de la conciencia: “Creo que para mí lo más hermoso, que yo puedo también contar dentro de mí, es que supe que algo estaba mal y que dije: ‘No quiero que esto maneje mi vida'”.

En la misma entrevista, el cantante abordó los daños emocionales que ha sufrido a lo largo de su vida desde su entorno familiar, el cual se caracterizó por ser católico y cerrado hasta exposición que lo obligó a hablar sobre su orientación sexual cuando tenía 18 años.

También habló sobre cómo las sustancias se convirtieron en su escape durante años de su vida y resaltó la importancia de la voluntad de cambiar y hacer las cosas diferentes.

Seguir leyendo: