3 signos del zodiaco chino son afortunados del 2 al 8 de marzo

La semana del 2 al 8 de marzo de 2026 trae una energía especial para 3 signos del zodiaco chino.

Este periodo es ideal para los ajustes kármicos, las buenas decisiones y acciones que activan la abundancia.

De acuerdo con la tradición del horóscopo chino, los ciclos energéticos se activan cuando aprendemos a fluir con el momento adecuado.

Esta semana, la suerte favorece a Conejo, Cerdo y Caballo, de acuerdo con predicciones de Your Tango. Si perteneces a uno de estos signos, prepárate para recibir prosperidad.

1. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Para el signo del Conejo, la suerte no vendrá de hacer más, sino de hacer menos y mejor.

Durante esta semana, descubrirás que retirarte de ambientes cargados de energía negativa es el paso necesario para desbloquear la abundancia.

El 4 y 5 de marzo serán días clave. Podrías sentir el peso de dinámicas de poder o presiones externas.

Sin embargo, cuando decidas romper con aquello que no resuena contigo, se producirá un ajuste kármico positivo.

Al dejar de disculparte en exceso o de justificar cada decisión, experimentarás una sensación de ligereza interior.

El estrés disminuye y la creatividad aumenta. La imaginación será tu mayor imán de prosperidad.

Color de la semana

El azul será tu tono de poder esta semana. El azul marino potenciará la calma y el autocontrol espiritual.

Además, un consejo proveniente del Perro podría marcar una diferencia importante en una decisión clave.

2. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Para el Cerdo, la energía de la semana está marcada por oportunidades inesperadas.

Aunque en la astrología occidental se habla de la influencia simbólica de Mercurio retrógrado y Júpiter retrógrado como momentos de revisión, en la astrología oriental esta fase favorece el regreso de proyectos inconclusos.

El 2 de marzo será un día decisivo. Tras rechazar algo que no te beneficiaba, un proyecto anterior podría reaparecer con mejores condiciones.

Incluso el dinero que creías perdido puede regresar. Al final de la semana, notarás que pasado y presente se alinean para darte frutos. Esta etapa no es casualidad: es el resultado de decisiones maduras.

Color de la semana

El verde esmeralda será tu color de expansión y crecimiento. Además, el apoyo de una Cabra puede ser determinante gracias a su amabilidad y equilibrio emocional.

3. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El Caballo es conocido por su dinamismo y espíritu incansable. Sin embargo, esta semana la abundancia llegará cuando reduzcas el ritmo.

La enseñanza principal del 2 al 8 de marzo es clara: la simplicidad atrae riqueza. Necesitas superar la incomodidad del silencio para escuchar tu voz interior.

El 7 de marzo será tu mejor día. Ese día podrías cerrar un compromiso no deseado que estaba bloqueando tu progreso.

Una vez liberado ese peso, el ímpetu aumentará de manera casi mágica.

Color de la semana

El blanco será tu color de poder, simbolizando pureza y renovación. Además, compartir tiempo con una Rata te ayudará a identificar qué eliminar para avanzar con mayor claridad.

