Horóscopo de marzo 2026 para los 12 signos del zodiaco

Marzo de 2026 llega con movimientos planetarios que marcarán el horóscopo del amor, el dinero y carrera profesional del mes.

La primavera está en camino y con ella una renovación energética poderosa.

El mes inicia con Mercurio retrógrado invitándonos a bajar el ritmo, revisar contratos y evitar compras tecnológicas hasta el día 20, cuando retoma su movimiento directo.

Además, el eclipse lunar en Virgo del día 3 aporta claridad, mientras que el equinoccio del 20, con el Sol entrando en Aries, inaugura un nuevo ciclo zodiacal.

Movimientos planetarios clave de marzo 2026

Mercurio retrógrado: durante la primera mitad del mes, los retrasos y malentendidos pueden intensificarse. Es momento de reorganizar, hacer copias de seguridad y replantear decisiones.

Eclipse lunar en Virgo (3 de marzo): El eclipse en Virgo trae revelaciones. Es ideal para ordenar tu vida, limpiar espacios y tomar decisiones con mayor claridad.

Equinoccio de primavera (20 de marzo): Con el Sol entrando en Aries, comienza un ciclo de energía renovada, pasión y liderazgo.

A continuación, descubre qué le espera a tu signo del zodiaco, según las predicciones de la astróloga Theresa Reed al portal del The Farmer’s Almanac.

Aries (21 marzo – 19 abril)

Con varios planetas en tu zona espiritual, es mejor avanzar con cautela. El eclipse del día 3 puede marcar un cambio laboral importante.

Cuando Venus entre en tu signo el día 6, tu magnetismo aumentará notablemente. A partir del 20, con Mercurio directo y el Sol acercándose, comienza tu temporada de brillo personal.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

Tu vida social estará activa. El eclipse puede traer cambios en amistades o relaciones amorosas.

Con Venus entrando en tu signo el día 30, recuperarás seguridad y atractivo. La primavera te favorece en el amor y el crecimiento personal.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Tu regente, Mercurio, retrógrado, exige prudencia en la comunicación. Sin embargo, tu carrera recibe impulso gracias al Sol y Marte.

La Luna Nueva del 18 abre puertas profesionales importantes. Después del 20, todo fluye con mayor claridad.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Excelente mes para viajes y estudios, aunque con planificación extra. El eclipse trae claridad mental y oportunidades inesperadas.

Venus favorece tu reputación profesional. A finales de mes, el romance puede surgir en círculos sociales.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Es momento de revisar finanzas. El eclipse podría traer gastos inesperados. La Luna Nueva del 18 señala nuevas fuentes de ingresos.

Con el Sol en Aries desde el día 20, el deseo de viajar se intensifica.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

El eclipse en tu signo marca un punto de inflexión personal. Es momento de establecer límites claros.

La Luna Nueva del 18 puede traer un nuevo interés amoroso. Después del 20, mejoras financieras y legales toman protagonismo.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Tu salud y rutinas necesitan atención. Venus en Aries intensifica relaciones y conversaciones sinceras. La Luna Nueva del 18 abre oportunidades laborales. El final del mes favorece conexiones íntimas profundas.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

El romance se activa, pero Mercurio retrógrado recomienda prudencia.

La Luna Nueva del 18 podría traer un nuevo amor. El 21, Marte en trígono con Júpiter potencia tu energía y ambición.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Tu hogar requiere atención. El eclipse del día 3 puede traer avances profesionales.

Con Júpiter directo el día 10, tus finanzas mejoran. El amor florece tras el 20, cuando la energía se vuelve más apasionada.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Ideas brillantes surgen, pero espera hasta el 20 para decisiones definitivas.

La Luna Nueva del 18 trae noticias importantes. El 28, la armonía entre Saturno y Plutón fortalece tu determinación.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Cuidado con gastos impulsivos al inicio del mes. El eclipse ayuda a saldar deudas. La Luna Nueva abre nuevas fuentes de ingreso. Viajes cortos se favorecen después del 20.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Es tu temporada y brillas con intensidad. Marte en tu signo aumenta tu audacia.

El eclipse puede cerrar una relación. La Luna Nueva del 18 es ideal para renovar imagen y comenzar proyectos personales.

Sigue leyendo:

• Cómo impacta Mercurio retrógrado en Piscis a tu signo del zodiaco

• Qué trae la temporada de Piscis 2026 para cada signo del zodiaco

• 4 signos desean que inicie la primavera: tendrán suerte en el amor