Kelly Osbourne respondió a las críticas por su cambio físico

La reciente aparición de Kelly Osbourne en la alfombra roja de los BRIT Awards 2026 captó la atención de todos y desató una ola de comentarios ofensivos y especulaciones sobre su salud debido a su notable delgadez.

Ante el escrutinio público, la expresentadora de televisión decidió alzar la voz para denunciar la “crueldad especial” de quienes atacan a una persona en su momento más vulnerable.

A través de sus historias de Instagram, Osbourne expresó su indignación frente a mensajes que la comparaban con un cadáver o que hacían alusiones morbosas a su fallecido padre, Ozzy Osbourne.

“Existe una crueldad especial en dañar a alguien que claramente está atravesando algo”, escribió la cantante. “Dudar de mi dolor y difundir mis luchas como chismes solo revela una ausencia de compasión y carácter”.

Un duelo que impacta en la salud

Kelly confesó que su cambio físico está intrínsecamente ligado al difícil proceso emocional que atraviesa desde la muerte de su padre en julio de 2025.

“Estoy viviendo el momento más difícil de mi vida”, admitió, señalando que el simple hecho de levantarse cada día representa un esfuerzo monumental que debería ser respetado en lugar de juzgado.

Por su parte, su madre, Sharon Osbourne, salió en su defensa en el programa Piers Morgan Uncensored, confirmando que el impacto de la pérdida familiar ha afectado directamente el apetito de Kelly: “Tiene razón. Perdió a su padre. Ahora mismo no puede comer”.

Con esta respuesta, Kelly Osbourne busca poner fin a la deshumanización que sufren las figuras públicas, recordando que detrás de una imagen hay un ser humano lidiando con el dolor de una pérdida irreparable.

