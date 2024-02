Kelly Osbourne reveló por qué está cambiando el apellido de su hijo

Kelly Osbourne tuvo una gran pelea con el padre de su hijo, Sid Wilson ¿la razón? No estaban de acuerdo en que si su hijo Sidney debía tener el apellido de ambos.

Recientemente, en Osbournes Podcast, Kelly le contó a sus padres, Sharon y Ozzy, tuvo una gran discusión con el integrante de Slipknot porque ella quería que su hijo tuviera el apellido de ambos; sin embargo, él no estaba de acuerdo y no lo permitió.

“Quería que nuestro hijo tuviera nuestros apellidos y él no me dejó”, dijo Kelly. “Tuvimos una gran pelea. Siento que me vi obligada a hacer algo que no quería hacer”, agregó.

Aunque Kelly entendía por qué el músico, quien viene de una familia muy tradicional, no estaba de acuerdo con su idea, no se sentía cómoda con la decisión.

La hija del Ozzy Osbourne no desistió y volvió a expresar su desacuerdo con que su hijo tuviera un solo apellido, lo que causó una gran discusión que la pareja decidió llevar a terapia, donde finalmente Sid Wilson entendió el punto de vista de Kelly.

Ahora, la pareja está en proceso de cambiar el nombre de su bebé para que tenga el apellido de ambos.

“Pero después de muchas conversaciones reveladoras y algo de terapia de pareja vio la luz”, dijo Kelly refiriéndose a Sid. “Vamos a cambiar legalmente el nombre de nuestro hijo para que tenga nuestros dos apellidos”, agregó contenta.

Tras el relato de Kelly, Sharon y Ozzy celebraron su determinación. “Es una locura que la persona que hizo crecer a ese niño dentro de ella no tuviera el mismo nombre”, dijo el legendario rockero.

Recientemente, Kelly Osbourne contó en una entrevista con Entertainment Tonight que está disfrutando de su faceta como madre.

Kelly aseguró que para ella la maternidad ha sido una experiencia divertida y contó que ha disfrutado cada etapa del proceso. “No hubo un período de adaptación para mí porque me encanta todo. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo tomo todo. Es muy divertido”, afirmó.

Osbourne dijo que desde que se convirtió en madre se siente mejor. “Me ha dado un propósito en la vida como nunca antes lo había hecho nada”, aseguró. “El solo hecho de ver crecer a mi pequeño hombre y verlo convertirse en una personita es como si me hiciera llorar si sigo hablando de ello”, agregó.

En 2022, Kelly Osbourne y Sid Wilson comenzaron su relación. En noviembre de ese año, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, un niño llamado Sidney.

Aunque la pareja tiene poco más de dos años junta, no fue hasta hace poco que hicieron su primera aparición pública juntos en la ceremonia de los Premios Grammy.

Seguir leyendo: