Lewandowski sufre fractura en el ojo y es baja contra el Atlético de Madrid: golpe durísimo para el Barcelona en la Copa del Rey

El FC Barcelona pierde a un referente ofensivo en un momento crítico de la temporada. El delantero Robert Lewandowski será baja ante el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, tras confirmarse una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

El club azulgrana informó que las pruebas médicas realizadas este domingo confirmaron el alcance de la lesión, producto de un traumatismo sufrido en el duelo de LaLiga EA Sports frente al Villarreal CF, partido que terminó 4-1 a favor del conjunto culé.

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧 ‼️



First team player Robert Lewandowski picked up an injury in the recent game against Villarreal. Tests have diagnosed a fracture of the left eye socket.



He will miss the game against Atlético Madrid. pic.twitter.com/I54nE94rs8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2026

Parte médico oficial: fractura en la órbita izquierda

El Barcelona detalló que el atacante polaco presenta una fractura en la zona orbital izquierda, lesión que le impedirá estar disponible para el compromiso de este martes.

La ausencia de Lewandowski representa un duro golpe para el equipo que dirige Hansi Flick, especialmente considerando que el Barça necesita una hazaña para mantenerse con vida en la competición del KO.

Barcelona vs Atlético: misión remontada sin su goleador

El conjunto azulgrana afrontará la vuelta de semifinales ante el Atletico de Madrid con la obligación de remontar un 4-0 adverso para sellar su pase a la final de la Copa del Rey.

Además de la lesión de Lewandowski, el Barcelona tampoco podrá contar con Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen, todos fuera por problemas físicos. Por su parte, el defensor Eric Garcia se perderá el encuentro por sanción.

El panorama complica seriamente las aspiraciones del Barça en una eliminatoria que exige contundencia ofensiva y solidez defensiva.

Así prepara el Barcelona el duelo decisivo

Tras la victoria ante el Villarreal en LaLiga EA Sports, los titulares realizaron una sesión de recuperación y compensación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, mientras que los suplentes trabajaron en el campo 2 del recinto.

El primer equipo volverá a entrenarse este lunes en la ciudad deportiva ubicada en Sant Joan Despi a las 11:00 horas. Posteriormente, el técnico Hansi Flick comparecerá ante los medios de comunicación a las 13:00 horas, en la antesala de uno de los partidos más importantes de la temporada.

