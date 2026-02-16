Girona tumba al Barcelona y le da el liderato momentáneo de LaLiga al Real Madrid

El Girona FC firmó un triunfo de alto impacto en LaLiga al derrotar 2-1 al FC Barcelona en Montilivi, un resultado que reabre la lucha por el título, fortalece sus aspiraciones europeas y profundiza las dudas del equipo de Hansi Flick tras la reciente goleada sufrida ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey (4-0).

El golpe del Girona no solo rompe su racha negativa, sino que deja al Barça sin liderato y en plena crisis de sensaciones en el tramo decisivo de la temporada.

Remontada del Girona y noche de errores del Barcelona

El Barcelona tomó ventaja con un tanto de Pau Cubarsí, tras una primera mitad intensa y con múltiples ocasiones. Incluso Lamine Yamal desperdició un penalti que pudo ampliar la diferencia.

Sin embargo, el equipo dirigido por Míchel Sánchez reaccionó con personalidad. El empate llegó por medio de Thomas Lemar, y solo las intervenciones de mérito de Joan García evitaron que el 2-1 se concretara antes.

El tanto definitivo cayó al minuto 87, obra de Fran Beltrán, desatando la euforia local y confirmando la remontada.

Flick reconoce el mal momento del Barça

Tras el encuentro, Hansi Flick no ocultó la autocrítica y reconoció la superioridad del rival en el segundo tiempo.

“No quiero hablar de ello porque creo que todo el mundo ha visto la situación, pero al final el Girona se lo ha merecido en la segunda parte. Han tenido muchas ocasiones y nosotros hemos defendido especialmente mal en la transición porque estábamos demasiado abiertos”, explicó el técnico alemán.

El entrenador también dejó un mensaje claro a su plantilla: “Hambre para ganar todos los partidos”.

Flick admitió que percibió a sus futbolistas faltos de frescura y reconoció que, tras la goleada encajada ante el Atlético en la ida de semifinales de la Copa del Rey, era “más importante” ganar en Montilivi para recuperar sensaciones.

LaLiga al rojo vivo y Girona mira a Europa

Con este resultado, el Girona rompe una racha de tres jornadas sin ganar y se reengancha de lleno en la pelea por la permanencia —a cinco puntos del descenso—, pero también mira hacia arriba: el octavo puesto, que da opciones europeas, está a solo dos unidades.

En paralelo, el Barcelona queda a dos puntos del nuevo líder, el Real Madrid, lo que aprieta aún más la batalla por el campeonato de LaLiga.

Flick, consciente del desgaste físico y mental, concedió dos días de descanso al equipo para “hacer un reset”, con la esperanza de que regresen con “otra mentalidad”. Además, recordó que la temporada es “un camino largo”, que el Barça tiene “tiempo de recuperar su mejor nivel” y que “luchará” por los títulos.

La derrota en Girona no solo impacta en la clasificación de LaLiga, sino que reabre el debate sobre el momento competitivo del Barcelona en una fase decisiva del curso.

