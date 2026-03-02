Arana y Lambda, los presentadores de la pre y la postgala de ¿Apostarías por mí?, responden a la preferencia del público

Arana Lemus y Lambda García son los conductores de la pregala y postgala del reality de TelevisaUnivision, para el programa “¿Apostarías por mí?“. Lo que este par nos ha entregado a lo largo del show ha sido no solo excelente, sino el espacio que el público necesitaba para entender el programa y a los participantes.

Desde el punto de vista crítico, me atrevo a señalar que ellos deberían ser los conductores del programa televisivo; de no ser así, entonces la transmisión de la pregala y la postgala debería no solo emitirse vía streaming a través de ViX. Son críticos con el juego de las parejas, reconocen que no se está jugando como es debido, tomando en cuenta la esencia del show. No olvidan lo bueno y lo malo de cada pareja y/o participante y abordan sin malicia cada punto.

La química, además, entre ellos como conductores ha logrado atrapar a los televidentes, al punto que muchos prefieren ver su contenido a través de streaming que las galas televisivas, y esto es algo que se puede observar en el “engagement” del consumidor final.

En conclusión, su frescura y total asertividad al significado real de la competencia los potencia para ser el rostro principal del programa.

¡Participantes que partan con una idea desde cero!

“¿Apostarías por mí?” no es un mal producto televisivo, pero los productores del programa necesitan afinar varios detalles. Principalmente, desligar a sus participantes de todo lo que creen saber sobre la vida dentro de un 24/7, tomando como punto de partida “La Casa de los Famosos”.

Muchas de sus parejas entraron a este juego a vivir la experiencia como si esta se tratara del reality de TelevisaUnivision y/o de Telemundo -La Casa de los Famosos-. Cuando está muy lejos de la realidad. Aquí no se trata de hacer bandos por cuartos o por equipos. Aquí se trata de complementarte con tu pareja a tal punto de atravesar la competencia de la mano, juntos.

La convivencia dentro del 24/7, por la forma en la que se están moviendo, parece un sinsentido. Esta es una de las principales críticas que ha recibido el show por parte del público.

Por ahora, tal vez, sería mejor idea llevar a la villa parejas de las que ninguno de sus miembros haya sido parte de “La Casa de los Famosos México” ni de la edición de Telemundo. Porque esta percepción genera literalmente una falta de compenetración con el nuevo producto, y le recuerda constantemente al público al programa de la competencia, ya que ambos están actualmente al aire.

Fuertes cambios

El alcance de Arana y Lambda es diferente; al moverse vía streaming generan una interacción distinta, que honestamente va más en línea con la concepción de ¿Apostarías por mí?, razón por la cual, aunque ahí funcionen a la perfección, ellos merecerían estar al frente del show.

Los panelistas y conductores también deberían cambiar. Si Lambda y Arana no toman esta batuta, entonces deberían pretender llenar ese espacio con Cecilia Galeano, junto a un Rafael Araneda. Ambos tienen experiencia conduciendo realities, mientras que tanto Alejandra Espinoza como Alan Tacher tienen, actualmente, formas diferentes de presentar un programa.

Los panelistas también deben cambiar. Y se necesita un representante joven que represente, por su forma de pensar y convivir, a aquellas parejas que dentro de la competencia tengan una forma de relacionarse diferente a todas aquellas que sean mayores y lleven juntas más de 10 años, porque las épocas, como las formas de relacionarse en el amor, cambian junto con las dinámicas de estas en sí mismas. Y junto a esta figura joven, debe haber otros que representen al resto de participantes.

