Hablemos del inicio de ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality de TelevisaUnivision

Empezó el nuevo reality de TelevisaUnivision y ¿Apostarías por mí? no solo se ve bueno, sino que pinta interesante. Las dinámicas de las parejas dentro de la villa ya han comenzado a generar interés en el público televidente. Algunos incluso ya cuentan con favoritos, mientras que otros prefieren ser precavidos.

Hay que señalar que con esta franquicia, TelevisaUnivision no ha escatimado y se ha visto la inversión en todos los niveles de producción. Es posible que este reality genere verdadero interés alrededor de esta producción, generando verdadera competencia para “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Las dinámicas semanales, con las apuestas a favor o en contra de cada pareja competidora, serán un verdadero reto de confianza y compenetración por parte de los participantes, porque ya sea por ganar o perder, saber qué tanto te conoce tu pareja y al mismo tiempo qué tanto puede confiar en ti, representará un verdadero reto que desembocará en crisis o romance.

Vale decir que ahora empezarán las comparaciones. El público empezará a tomar en cuenta cuál de los dos programas entiende mejor al televidente y cuál de los dos es más imparcial a la hora de exponer los hechos de lo que se ve en el 24/7.

Aquí es donde los errores del pasado dentro de “La Casa de los Famosos” podrían pasarle una interesante factura al reality de Telemundo, si es que ¿Apostarías por mí? se mantiene fiel e imparcial a los verdaderos resultados.

