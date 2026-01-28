Alina y Jim aseguran que no se van de ¿Apostarías por mí? Seguirán aferrados a una segunda oportunidad

Lamentablemente, Alina y Jim se convirtieron el pasado domingo 25 en la primera pareja eliminada de “¿Apostarías por mí?“. Es totalmente lamentable, porque ellos eran contenido seguro dentro de este proyecto y su ausencia se sintió desde el primer momento. Hay otras parejas que el público aprecia y disfruta, como Brenda y Mario Bezares; sin embargo, el tema de Jim y Alina sobrepasaba cualquier expectativa.

Conversamos con la pareja y nos explicaron lo agradecidos que están con el proyecto, porque la pasaron bien, tomando en cuenta que en este reality no necesitaban ser polémicos ni buscar peleas para generar contenido. Por otra parte, avalan el hecho de que las instalaciones eran cómodas, la convivencia generosa y que en la villa nunca tuvieron que pasar hambre.

Alina y Jim no descartan la posibilidad de volver al juego en ¿Apostarías por mí?. Tanto que aseguran que se mantendrán aferrados en Brasil en la espera de una segunda oportunidad.

Sobre ser parte de otro tipo de reality, ya sea de pareja o individual, Alina es tajante. Ella no quiere ser parte de un proyecto en donde insultar y pelear es sinónimo de contenido. “Yo creo que Jim sí y me encantaría… no lo sé yo. Sola sería complicado para mí. No me agradan los realities en donde el contenido es agredir a otras personas. “En donde uno es mueble si no va e insulta a otro”, nos comentó Alina de manera contundente.

Eso sí, Alina está clara de que Jim podría ser parte de cualquier otro proyecto y que ella en ese sentido no se opone, que al contrario le gustaría que él vaya y mande la platica -dinero-.

Ahora, sobre quiénes podrían ganar esta primera temporada de ¿Apostarías por mí? Ambos creen que todo podría estar entre dos parejas: Breh y Franco o René y Rubí.

