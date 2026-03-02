Arturo Vidal prometió dar una “dura” patada a Rodrigo De Paul

Una frase lanzada en tono desafiante volvió a encender la rivalidad entre Arturo Vidal y Rodrigo De Paul. El mediocampista chileno, actual jugador de Colo Colo, reconoció públicamente que no mantiene una buena relación con el futbolista argentino del Inter Miami y aseguró que las tensiones surgieron tras el último enfrentamiento entre Chile y Argentina por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Vidal hizo estas declaraciones durante su participación en el podcast Enfocados, conducido por los exfutbolistas peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Allí, al ser consultado directamente sobre con qué jugador no se lleva bien, respondió sin rodeos: “Por el último partido contra Argentina, con De Paul, por canchero. Me lo cruzo y le meto una dura“.

El cruce al que hizo referencia se dio en el duelo correspondiente a la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, disputado en el Estadio Nacional de Santiago. Durante ese encuentro, ambos protagonizaron varios enfrentamientos individuales que elevaron la tensión del partido.

En una acción previa al gol de Julián Álvarez, Vidal realizó un gesto dirigido a De Paul que fue interpretado como provocador. Más adelante, cometió una infracción fuerte sobre el argentino y recibió tarjeta amarilla. Al término del primer tiempo, cuando los jugadores se dirigían a los vestuarios, volvieron a cruzarse: De Paul intentó acercarse con la mirada fija, Vidal reaccionó empujándolo y el argentino respondió con señas vinculadas a publicaciones del chileno en redes sociales.

Comparaciones y elogios en el debate Chile-Argentina

Durante la misma entrevista, Vidal también fue consultado sobre quién era mejor entre él y De Paul. Ante la pregunta, emitió un sonido burlesco y contestó: “¿es broma o me lo estás preguntando en serio?”.

El diálogo se amplió hacia una comparación entre la selección argentina campeona del mundo en 2022 y el equipo que perdió las finales de Copa América ante Chile. Vidal expresó su punto de vista: “Yo creo que esa Argentina si salía campeón de las dos Copas América y del Mundial que perdió con Alemania hubiese sido mucho mejor que esta que salió campeón del mundo. Por nombre y por carrera. Era un equipazo”.

En un segmento dinámico del programa, el chileno participó en un ejercicio en el que debía elegir entre jugadores de Chile 2015 y Argentina 2022. En defensa optó por Claudio Bravo sobre Emiliano Martínez, Mauricio Isla por encima de Nahuel Molina, Gary Medel frente a Nicolás Otamendi y Jean Beausejour antes que Nicolás Tagliafico. Solo seleccionó a Cristian Romero en lugar de Gonzalo Jara.

En el mediocampo eligió a Enzo Fernández sobre Marcelo Díaz y a Alexis Mac Allister por delante de Charles Aránguiz, además de colocarse por encima de De Paul. En ataque se inclinó por Julián Álvarez sobre Eduardo Vargas y Lionel Messi ante Jorge Valdivia, aunque prefirió a Alexis Sánchez en comparación con Ángel Di María.

