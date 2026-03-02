Tragedia antes del Superclásico de Chile: un muerto y un herido tras pelea entre hinchas de la U y Colo Colo en Santiago

Un enfrentamiento armado entre grupos de hinchas rivales dejó como saldo un muerto y un herido en la tarde de este domingo en la comuna de Estación Central, en la región Metropolitana de Santiago de Chile, luego de que una caravana de hinchas de Colo Colo fuera interceptada con disparos por presuntos seguidores de Universidad de Chile en los alrededores del Superclásico 199.

El incidente se produjo en la intersección de General Bonilla con El Salitre, cerca de la Ruta 68, cuando varios seguidores albos se dirigían al Estadio Monumental para presenciar el clásico programado para este domingo.

La víctima fatal, identificada como un seguidor de Colo Colo, recibió varios impactos de bala y fue trasladada de urgencia a la Clínica Bicentenario, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Otra persona resultó herida por los disparos y fue trasladada al Hospital Félix Bulnes, donde se encuentra con diagnóstico reservado pero fuera de riesgo vital. Además, se registraron disturbios en la entrada de la clínica, aunque no se reportaron más víctimas fatales.

🚨🇨🇱 LA BARRA DE LA U DE CHILE ASESINÓ A UN HINCHA DE COLO COLO



Un tiroteo, que se desató en la previa del clásico de este domingo, dejó un hincha del Cacique muerto y otro gravemente herido. Según pudieron reconstruir los Carabineros, una facción de los Chunchos efectuó varios… pic.twitter.com/HAH8lWcNEu — Diario Olé (@DiarioOle) March 2, 2026

Respuesta policial y detenciones

Las fuerzas del orden, incluyendo Carabineros de Chile, desplegaron un operativo en la zona tras los incidentes. Gracias a esta intervención, dos sospechosos fueron detenidos en las inmediaciones y trasladados a la 26ª Comisaría de Pudahuel.

La Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) han sido instruidas para realizar peritajes y esclarecer las causas exactas del enfrentamiento.

Contexto del Superclásico y seguridad

El hecho ocurre en medio de un contexto futbolístico de alta tensión, en el que miles de aficionados esperaban el clásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental de Santiago.

Previamente, también se reportaron otros momentos de tensión relacionados con la llegada de las delegaciones y hinchas al estadio, incluyendo problemas logísticos y actos de provocación entre barristas rivales antes del inicio del encuentro.

Este nuevo episodio de violencia en el fútbol chileno reabre el debate sobre la seguridad en eventos de alta convocatoria y la actuación de las barras bravas, especialmente cuando se trata de clásicos con gran rivalidad histórica.

