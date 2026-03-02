El All-Star 2026 de la MLS y la Liga MX se jugará el 29 de julio

Charlotte será el punto de encuentro para las figuras más destacadas del fútbol norteamericano el próximo verano. La Major League Soccer confirmó que su All-Star 2026 enfrentará nuevamente a un combinado de la MLS contra representantes de la Liga MX, en un duelo programado para el 29 de julio en el Bank of America Stadium.

El escenario no es menor. Con capacidad para 75.000 espectadores, el estadio albergará la trigésima edición del evento, que incluirá tanto el tradicional partido entre estrellas como las pruebas de habilidades que forman parte de la semana festiva del All-Star.

La rivalidad reciente entre ambas ligas le ha dado un nuevo impulso al formato. En 2025, el equipo de la MLS se impuso 3-1 al conjunto mexicano en Texas. Un año antes, en Ohio, la victoria fue para la Liga MX por 4-1. La fórmula de enfrentar a los mejores jugadores de Estados Unidos y Canadá contra los referentes del fútbol mexicano se ha repetido en las dos últimas ediciones, luego de que en años previos la liga invitara a clubes europeos que estaban de gira de pretemporada.

Selección de jugadores y contexto del evento

El proceso de elección del plantel de la MLS combina distintos mecanismos. Doce futbolistas son seleccionados mediante votación de aficionados, jugadores y prensa especializada. Otros doce son designados por el entrenador del equipo All-Star. Los dos lugares restantes quedan en manos del comisionado de la liga, Don Garber.

Por su parte, la Liga MX no ha detallado aún cuál será su método de selección para esta edición.

El partido se disputará apenas nueve días después de la final de la Copa del Mundo de 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, el All-Star funcionará como uno de los primeros grandes eventos futbolísticos tras el torneo internacional.

La edición más reciente estuvo marcada por la ausencia de Lionel Messi y Jordi Alba. Ambos habían sido convocados, pero no participaron, lo que derivó en una sanción de un partido impuesta por la MLS al Inter Miami, al considerar que la inasistencia no estaba justificada.

El All-Star Game es una tradición dentro del calendario de la liga. Más allá del resultado, representa una vitrina para sus principales figuras y una oportunidad para proyectar el talento de la región frente a una audiencia amplia, con transmisión prevista a través de Apple TV.

