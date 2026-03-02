Cómo poner fondos animados en tu PC con Windows y que quede increíble

¿Cansado de ver siempre el mismo fondo de escritorio en tu computadora? La buena noticia es que Windows te permite usar fondos animados y hay apps diseñadas específicamente para eso. No necesitas ser un experto en tecnología ni hacer cosas raras en tu sistema, solo instalar la herramienta correcta y listo.

Lo que mucha gente no sabe es que Windows no trae esta función de forma nativa. Así es, a diferencia de algunos sistemas operativos móviles, Microsoft nunca integró los fondos en movimiento de manera oficial en sus versiones modernas. Por eso existen aplicaciones de terceros que se encargan de hacer el trabajo, y algunas son completamente gratuitas.

Las mejores apps para tener fondos animados en Windows

Hay varias opciones en el mercado, tanto gratuitas como de pago, y cada una tiene sus ventajas. Estas son las más recomendadas:

1. Lively Wallpaper: es, sin duda, la opción más popular entre quienes buscan algo gratis. Es de código abierto, está disponible directamente en la Microsoft Store y funciona en Windows 10 y Windows 11. Lo mejor de todo es que su consumo de recursos es mínimo, lo cual la hace ideal para equipos que no son de última generación. Puedes usar videos, GIFs, páginas web o incluso URLs de YouTube como fondo de pantalla.

2. Wallpaper Engine: es la alternativa de pago más conocida y, francamente, la más completa. Por solo $5 dólares en Steam, tienes acceso a miles de fondos animados creados por la comunidad, que van desde paisajes relajantes hasta animaciones de videojuegos. Además, puedes crear tus propios fondos importando videos, sitios web o imágenes animadas. Es compatible con múltiples monitores y resoluciones, por lo que si tienes un setup gamer, esta es tu app.

3. DeskScapes: es otra opción interesante para quienes quieren personalización avanzada. Trae más de 40 efectos especiales, permite cambiar el color de los fondos existentes y soporta configuraciones de múltiples monitores. Su licencia para un equipo cuesta unos $6 dólares, un precio bastante razonable considerando todo lo que ofrece.

Cómo configurar Lively Wallpaper paso a paso

Si eres nuevo en esto, lo más recomendable es empezar con Lively Wallpaper por ser gratuita y muy intuitiva. Aquí te explico cómo hacerlo:

Descarga la app desde la Microsoft Store, busca “Lively Wallpaper” y dale a instalar.

Al abrir el programa, verás una galería con fondos animados que vienen por defecto. Solo haz clic en el que te guste y se aplicará automáticamente al escritorio.

Si quieres usar un fondo propio, ve a la opción de añadir fondo y elige entre subir un archivo desde tu PC, pegar una URL de YouTube o usar la opción avanzada con inteligencia artificial para convertir fotos en 3D.

Una vez cargado el fondo, dale a “Establecer como fondo de pantalla” y elige si lo quieres en una pantalla o en todas.

En los ajustes, activa la opción “Iniciar con Windows” para que el fondo animado aparezca automáticamente cada vez que enciendas tu equipo.

Un detalle importante es que Lively Wallpaper pausa el fondo automáticamente cuando tienes una aplicación en pantalla completa, como un videojuego. Esto evita que consuma recursos innecesarios mientras juegas.

Consejos para no afectar el rendimiento de tu PC

El mayor miedo de la gente al instalar fondos animados es que la computadora se vuelva lenta. Y es un miedo válido, pero con las herramientas correctas y algunos ajustes, el impacto es mínimo.

Lo primero que debes saber es que los fondos basados en video consumen más CPU y GPU que los fondos estáticos. Si tu PC no es muy potente, lo mejor es optar por animaciones simples, como GIFs ligeros o fondos con movimiento sutil en lugar de videos en 4K.

Tanto Lively Wallpaper como Wallpaper Engine tienen configuraciones de rendimiento ajustable. Puedes reducir la calidad del fondo, limitar los fotogramas por segundo o activar la pausa automática cuando la batería está baja, en caso de que uses una laptop.

También es recomendable cerrar aplicaciones en segundo plano que no uses mientras el fondo animado está activo, especialmente si tienes 8GB de RAM o menos. Con un equipo moderno de gama media, sin embargo, no deberías notar ninguna diferencia.

Poner fondos animados en Windows es más fácil de lo que parece y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Con apps como Lively Wallpaper (gratis) o Wallpaper Engine (de pago), puedes transformar completamente el aspecto de tu escritorio en cuestión de minutos.

Sigue leyendo:

• Windows 11: ¿Cuál es la diferencia entre las distintas versiones y cuál te conviene instalar en tu computadora?

• Cómo instalar Windows 11 en tu portátil con un nuevo disco SSD

• Windows en alerta: Microsoft lanza parche masivo para solventar 112 vulnerabilidades de seguridad