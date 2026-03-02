Hombre de Washington mató a puñaladas a su madre y a tres vecinas que intentaron ayudarla

Autoridades informaron que un hombre de 32 años apuñaló mortalmente a su madre y a tres vecinas que intentaron intervenir para ayudarla en Gig Harbor, estado de Washington.

El hecho ocurrió poco después de las 8:30 am del martes en una vivienda ubicada en el bloque 14000 de 87th Avenue Ct. NW, en Gig Harbor, a unos 80 kilómetros al suroeste de Seattle.

De acuerdo con la Pierce County Sheriff’s Office, el sospechoso, Aleksandr Aleksandro Shablykin, llegó al domicilio en aparente violación de una orden de no contacto. Aunque la orden aún no había sido formalmente notificada, los agentes se dirigían al lugar para entregarla cuando comenzaron a recibir múltiples llamadas al 911 alertando que el hombre estaba apuñalando a varias personas.

Un agente llegó a la escena y encontró al sospechoso aún atacando a las víctimas, por lo que abrió fuego. Paramédicos declararon muerto a Shablykin y a tres mujeres en el lugar. La cuarta víctima falleció posteriormente en el hospital.

Las víctimas

La oficina del forense del condado confirmó que todas murieron por “múltiples heridas de arma blanca”. Las víctimas fueron identificadas como: Zoya Anatolyevna Shabliykina, de 52 años, madre del agresor; Joanne Kathleen Brandani, de 59 años; Stephanie Killilea, de 67 años; y Louise Sandra Talley, de 81 años.

Según reportó KING-TV, la madre del sospechoso había obtenido el año pasado una orden de restricción de un año contra su hijo, señalando problemas de salud mental y abuso de sustancias. En el documento, indicó que él la había amenazado, afirmando que su “tumba ya estaba cavada”.

No está claro si la orden que los agentes intentaban notificar era esa misma u otra distinta.

Comunidad en duelo

Familiares señalaron que el sospechoso padecía trastorno bipolar y que no estaba tomando su medicación. La hermana del agresor expresó que el acto no reflejaba a la persona que conocía.

Medios locales indicaron que Brandani y Killilea eran comisionadas de la Comisión de Artes de Gig Harbor, mientras que Talley colaboraba como voluntaria en iniciativas turísticas comunitarias.

La familia ha iniciado una campaña en línea para cubrir los gastos funerarios y describió el hecho como una tragedia “arraigada en luchas de salud mental”.

Sigue leyendo:

• Muere Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington D.C.

• Trump califica de “acto terrorista” el tiroteo contra soldados de la Guardia Nacional

• Cuáles son los países “de alto riesgo” que enfrentan revisiones de Green Card: son 19