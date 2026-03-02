Miami: pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 2 de marzo indica que la temperatura alcanzará un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 84% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 13.67 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 84 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:43 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:23 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 79 grados Fahrenheit (22 y 26 grados Celsius). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

