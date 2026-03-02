Se confirma la causa oficial de la muerte del actor de ‘Grey’s Anatomy’ Eric Dane

Más de una semana después de que la familia de Eric Dane anunciara su fallecimiento, se han confirmado los detalles médicos de la muerte del actor, conocido por su papel del Dr. Mark Sloan “McSteamy” en ‘Grey’s Anatomy’ y por su participación en ‘Euphoria’.

Según un informe de People, Dane falleció a los 53 años debido a una insuficiencia respiratoria. Su certificado de defunción establece que la causa subyacente fue la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

Un diagnóstico revelado en 2025

Eric Dane había hecho público su diagnóstico de ELA en abril de 2025. Esta enfermedad neurológica progresiva y mortal afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, provocando una pérdida del control muscular que compromete la capacidad de respirar, hablar y moverse. Aunque no tiene cura, el actor decidió no esconderse tras la noticia.

Tras revelar su condición, Dane se convirtió en la imagen de la organización ‘I AM ALS’, liderando una campaña para conseguir financiación federal para la investigación.

En septiembre de 2025, participó activamente en conversaciones con el congresista Eric Swalwell para abogar por inversiones en tratamientos innovadores y garantizar el acceso a una atención de calidad para los pacientes y sus familias.

Consciente de la gravedad de su enfermedad, Dane anunció en diciembre de 2025 la escritura de su autobiografía, titulada “Libro de los días: Una Memoria en Momentos”.

El actor explicó que la necesidad de escribir surgía al “despertar cada mañana y recordar de inmediato que esto es real”. Su objetivo era capturar los días hermosos y difíciles para que los lectores recordaran “lo que significa vivir con el corazón”.

Sin embargo, su mensaje más conmovedor llegó a través de la pantalla. En noviembre de 2025, Dane grabó una entrevista para la serie de Netflix ‘Famous Last Words’, con la condición de que se publicara solo después de su muerte. El episodio se estrenó al día siguiente de su fallecimiento.

En el vídeo, Dane se dirigió directamente a sus dos hijas, Billie Beatrice (15 años) y Georgia Geraldine (13 años), con quienes comparte vida junto a su esposa, la actriz Rebecca Gayheart. Recordando momentos familiares en la playa y viajes a Hawái y México, el actor compartió cuatro lecciones clave que aprendió de la enfermedad: Vivir el presente, enamorarse, elegir sabiamente a los amigos y luchar con cada fibra del ser y con dignidad.

Dane destacó la resiliencia como un “superpoder” que sus hijas han heredado. “Me derribas, me levanto de golpe y sigo recuperándome”, bromeó, comparándose con un gato de 15 vidas. Su consejo final fue un llamado a enfrentar la vida con honestidad, integridad y gracia, incluso ante lo insuperable.

