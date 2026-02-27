“Grey’s Anatomy” rinde homenaje a Eric Dane con un video muy especial

A poco más de una semana del fallecimiento de Eric Dane, la reconocida serie “Grey’s Anatomy” le rindió un homenaje a su personaje de el “Dr. Mark Sloan” en su más reciente episodio, transmitido en Estados Unidos.

El drama médico creado por Shonda Rhimes cerró el episodio del 26 de febrero con un montaje de más de un minuto de duración que recopiló algunos de los momentos más memorables del “Dr. Mark Sloan” dentro del hospital Grey Sloan Memorial.

El impacto emocional del clip se vio potencializado gracias a la versión del tema “Chasing Cars”, interpretada por Tommee Profitt & Fleuries, con la que fue acompañado. Y es que dicha canción cuenta con un lugar muy importante dentro de la historia de la producción.

Desde su ingreso al show en 2005, el personaje interpretado por Eric Dane se convirtió en una figura muy querida por el público gracias al carisma que el estadounidense logró imprimir en el cirujano plástico de apodo “McSteamy”.

A lo largo de su participación, misma que se extendió hasta la temporada 8, este protagonizó un triángulo amoroso con Addison Montgomery, la exesposa de “Derek”, lo que lo colocó dentro de los momentos más intensos del drama.

Para sorpresa de muchos, “Mark Sloan” murió en la octava temporada como resultado de un accidente aéreo que además de afectar el rumbo de su personaje, motivó un cambio drástico dentro de la trama. Sin embargo, la audiencia pudo disfrutar de algunas apariciones especiales de Eric Dane a través de “flashbacks”.

“En memoria de Eric Dane”, escribió la producción al compartir el homenaje desde las redes oficiales de “Grey’s Anatomy”, generando una respuesta inmediata por parte de los seguidores más fieles de la historia.

La difícil despedida a Eric Dane

El actor Eric Dane falleció el pasado 19 de febrero a los 53 años de edad, luego de ser diagnosticado con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés), en abril del 2025.

De acuerdo con el mensaje difundido por la revista People, el fallecimiento se dio en su residencia en Los Ángeles, California y en compañía de su círculo más cercano.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, se lee en el escrito que dio la vuelta al mundo.

Seguir leyendo:

• Muere Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, a los 53 años

• Eric Dane grabó un último mensaje para sus hijas antes de morir: “Son todo para mí”

• Extra de Grey’s Anatomy acusa a Eric Dane de malos tratos en el set: “Era un cobarde”

