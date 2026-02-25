Extra de Grey’s Anatomy acusa a Eric Dane de malos tratos en el set: “Era un cobarde”

A solo días de haberse confirmado el fallecimiento de Eric Dane, una serie de declaraciones han sido emitidas en su contra por parte de Laura Ann Tull, una mujer que se ha identificado como extra en la serie “Grey’s Anatomy” y que asegura haber sido el blanco de burlas y malos tratos por parte del actor.

En un mensaje publicado desde Threads, la mujer hizo mención del reciente fallecimiento del histrión y se refirió a él con términos como: “cobarde”, “idiota”, “narcisista”. Esto bajo la premisa de haber sido víctima de actitudes cuestionables a manos del famoso durante su participación en el drama médico.

“Era un cobarde que abusaba de mí. Me intimidaba. Se burlaba de mí“, expuso Laura Ann Tull como la raíz de su descontento en contra de Eric Dane, con quien habría coincidido en el set de “Grey’s Anatomy” en 2012.

Tull continuó su testimonio diciendo: “Su actitud arrogante, superficial, el acoso y las mentiras ayudaron a quitarme la única forma que tenía de pagar mi renta. Me he visto obligada a depender económicamente de mis padres”.

En una segunda publicación, la involucrada aseguró que, tras exponer su caso con la productora Shonda Rhimes, se tomó la decisión de retirar al personaje que el histrión interpretaba dentro de la serie.

“Solo desearía que se hubiera disculpado y admitido lo que hizo. Yo soy la razón por la que fue despedido de Grey’s. Llamé a la asistente de Rhimes dos semanas antes de que anunciaran su despido. Dudo que Rhimes alguna vez admita eso”, se lee desde la plataforma digital.

La ola de mensajes abrió la puerta a las críticas por parte de decenas de usuarios que calificaron como “fuera de lugar” emitir estas acusaciones cuando el involucrado “no se puede defender”.

Eric Dane: el adiós a una estrella de la televisión

El actor Eric Dane falleció el pasado 19 de febrero a los 53 años de edad, luego de ser diagnosticado con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés), en abril del 2025.

De acuerdo con el mensaje difundido por la revista People, el fallecimiento se dio en su residencia en Los Ángeles, California y en compañía de su círculo más cercano.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, se lee en el escrito que dio la vuelta al mundo.

Seguir leyendo:

• Muere Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, a los 53 años

• Eric Dane grabó un último mensaje para sus hijas antes de morir: “Son todo para mí”

• Conociendo más la ELA, la enfermedad que mató al actor Eric Dane

