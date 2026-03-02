Volkswagen crea un SUV híbrido de 1,000 km solo para un país

Hay autos que nacen para conquistar mercados globales y otros que responden a necesidades muy específicas. El nuevo Volkswagen ID. ERA 9X pertenece claramente al segundo grupo. Aunque lleva el emblema de una marca conocida en todo el planeta, este SUV fue pensado casi con lupa para un solo destino: China.

La decisión no es casual. El gigante asiático se convirtió en el escenario más exigente para los fabricantes tradicionales, especialmente frente a marcas locales que avanzan a una velocidad difícil de igualar.

Volkswagen entendió que competir allí exige algo más que electrificación: necesita autonomía real, tecnología visible y una experiencia pensada para pasajeros tanto como para quien conduce.

Así aparece este modelo, un SUV de gran tamaño que marca un cambio importante dentro de la estrategia de la firma alemana. No es completamente eléctrico ni tampoco un híbrido convencional. El ID. ERA 9X inaugura para Volkswagen la tecnología EREV, es decir, autonomía extendida.

Un interior dominado por las pantallas

Si algo deja claro este vehículo desde el primer vistazo es que la digitalización manda. El habitáculo apuesta por una configuración panorámica con tres pantallas principales repartidas a lo ancho del frente interior.

El conductor dispone de instrumentación digital de gran formato, mientras que el centro concentra una pantalla táctil de 15 pulgadas destinada al sistema multimedia y a múltiples funciones del vehículo. A eso se suma un monitor exclusivo para el acompañante, pensado para consumir contenido independiente durante los trayectos.

Volkswagen redujo casi por completo los controles físicos. Climatización, ajustes dinámicos y configuraciones generales se gestionan mediante superficies táctiles o comandos de voz avanzados. La consola central también sigue esa filosofía minimalista, integrando doble carga inalámbrica para teléfonos y compartimentos de almacenamiento ocultos.

Las pantallas del Volkswagen ID. ERA 9X. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Un SUV pensado para viajar y descansar

El ID. ERA 9X no oculta su enfoque familiar y premium. Puede configurarse con hasta siete plazas y pone especial atención en quienes viajan atrás. Los asientos ofrecen funciones de masaje, calefacción, ventilación y amplios ajustes eléctricos, algo cada vez más valorado en el mercado chino.

Los materiales también reflejan esa búsqueda de confort moderno. Volkswagen combina superficies recicladas con cuero sintético de alta calidad, intentando equilibrar lujo y sostenibilidad sin perder sensación de exclusividad.

La clave: autonomía sin ansiedad

El mayor argumento del modelo está bajo la carrocería. A diferencia de un eléctrico puro, este SUV incorpora un motor de combustión cuya única función es generar energía para recargar la batería. No mueve directamente las ruedas.

Gracias a este sistema, la autonomía combinada supera los 1,000 kilómetros según el ciclo de homologación chino. Además, algunas versiones podrán recorrer hasta 340 kilómetros en modo totalmente eléctrico, suficiente para el uso diario sin consumir combustible.

Más del Volkswagen ID. ERA 9X. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

La propuesta busca eliminar uno de los principales temores del usuario: depender completamente de una infraestructura de carga todavía desigual fuera de las grandes ciudades.

Mucha ambición, pero mercado limitado

Aunque Volkswagen aún no confirma oficialmente su precio final, las estimaciones sitúan el punto de partida alrededor de $47,400 dólares. Una cifra competitiva dentro del segmento premium local, donde el tamaño, la tecnología y la autonomía pesan más que nunca en la decisión de compra.

La parte frustrante para muchos seguidores de la marca llega aquí: el ID. ERA 9X no está pensado para venderse fuera de China. Es un modelo desarrollado junto a SAIC exclusivamente para ese mercado.

