Apple presenta su nuevo Studio Display: innovación y potencia a un precio al alcance de pocos

Apple acaba de renovar por completo su apuesta por los monitores para Mac con la nueva generación del Studio Display y el lanzamiento del Studio Display XDR, un modelo claramente pensado para creativos pro y flujos de trabajo muy exigentes. Ambos llegan con mejoras en pantalla, conectividad y audio, y además comparten fecha de llegada a tiendas y precios ya definidos.

Un nuevo Studio Display para el día a día

El nuevo Studio Display mantiene el formato de 27 pulgadas, pero ahora apuesta por un panel Retina 5K afinado para sacar más partido a macOS y a las apps creativas. Sigue ofreciendo una resolución de 5120 por 2880 píxeles a 218 ppp, suficiente para edición de foto y video en alta resolución sin perder nitidez.

La cámara frontal también sube de nivel: ahora es una cámara de 12 MP con Center Stage y modo Desk View, ideal para videollamadas, directos y creadores que quieren mostrar el escritorio sin accesorios extra. A esto se suma un sistema de tres micrófonos de calidad de estudio y un conjunto de seis altavoces con Audio Espacial, con cuatro woofers que entregan hasta un 30% más de graves que la generación anterior. Todo pensado para que puedas grabar podcast, hacer stream o editar sin depender de periféricos externos.

En conectividad también hay salto importante: el nuevo Studio Display integra Thunderbolt 5, con potencia suficiente para cargar un portátil y conectar accesorios de alto rendimiento desde un solo cable. Además permite conectar hasta cuatro Studio Display para montar un setup de casi 60 millones de píxeles, algo muy atractivo para editores y desarrolladores que trabajan con múltiples ventanas y líneas de tiempo.

En cuanto al diseño, Apple mantiene la línea minimalista en aluminio, con opción de vidrio estándar o vidrio nanotexturizado para reducir reflejos en entornos muy iluminados. El modelo base incluye soporte inclinable, mientras que las configuraciones con ajuste de altura siguen disponibles como extra para quienes pasan horas frente al monitor.

El precio del nuevo Studio Display parte de $1,599 dólares con soporte inclinable, y Apple también ofrece un precio reducido para el sector educativo. La disponibilidad internacional arranca el miércoles 11 de marzo, fecha en la que empezará a llegar a clientes y aparecerá en tiendas y distribuidores autorizados.

Studio Display XDR: el monitor pro que quiere reemplazar al Pro Display XDR

La gran novedad es el Studio Display XDR, un monitor que llega para sustituir al Pro Display XDR y que sube la apuesta con tecnología mini‑LED, más brillo y mayor frecuencia de actualización. Apple lo define directamente como “el mejor monitor pro del mundo”, y el mensaje está claramente dirigido a estudios de cine, fotografía, 3D y medicina.

Este modelo también se queda en las 27 pulgadas, pero incorpora un panel Retina 5K XDR con retroiluminación mini‑LED y 2.304 zonas de atenuación local, lo que permite un control muy fino de los negros y reduce de forma drástica el blooming. Entrega hasta 1.000 nits de brillo sostenido en SDR y 2.000 nits de brillo pico en HDR, con una relación de contraste de 1.000.000:1 que lo hace ideal para contenido HDR de alto nivel.

Otra de las claves es la tasa de refresco de 120 Hz con Adaptive Sync, algo que se agradece tanto en timelines complejas de video como en animación y gaming ocasional. El monitor cubre el espacio de color P3 y añade soporte para Adobe RGB, lo que lo convierte en una opción muy seria para fotógrafos y diseñadores que viven entre Lightroom, Photoshop y DaVinci Resolve.

En la parte “inteligente”, el Studio Display XDR hereda la misma configuración de cámara, micrófonos y altavoces del Studio Display: cámara de 12 MP con Center Stage y Desk View, tres micrófonos de calidad de estudio y sistema de seis altavoces con Audio Espacial. También incorpora Thunderbolt 5, pensado para integrarse sin fricción en estaciones de trabajo con Mac Studio, Mac Pro o MacBook Pro cargados de accesorios y almacenamiento externo.

El Studio Display XDR parte de $3,299 dólares con soporte inclinable y ajustable en altura, y también está disponible en vidrio estándar o nanotexturizado como el modelo base. Al igual que el nuevo Studio Display, se podrá comprar a partir del miércoles 11 de marzo, con distribución en tiendas Apple y revendedores autorizados en múltiples mercados.

¿Qué monitor Apple te conviene según tu tipo de uso?

Aunque comparten diseño y ecosistema, los nuevos Studio Display y Studio Display XDR van claramente a públicos diferentes. Si pasas el día entre emails, redes, ofimática, edición ligera de foto y algo de video, el Studio Display estándar es una opción muy equilibrada en precio, calidad de imagen y extras multimedia. La experiencia de cámara, audio integrado y Thunderbolt 5 ya lo coloca por encima de la mayoría de monitores “bonitos” del mercado.

En cambio, si trabajas con HDR profesional, colorimetría avanzada, 3D o pipelines de cine y TV, la jugada lógica es el Studio Display XDR. El combo de mini‑LED, 2.000 nits de brillo HDR, 120 Hz, P3 + Adobe RGB y contraste 1.000.000:1 no es un simple capricho: está pensado para que lo que ves en pantalla se acerque mucho más al resultado final que verá el público.

Esta renovación del ecosistema de Apple demuestra el interés de la compañía de ofrecer un monitor que se adapte tanto usuarios avanzados como creativos pro tengan un monitor “oficial” que aproveche al máximo macOS, Apple silicon y las apps creativas.

