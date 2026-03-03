Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 3 de marzo en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 3 de marzo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.63 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.32 y 17.34 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un precio de 17.63 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.48 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios evolución en su cotización de hoy. Tras mantener la jornada previa al alza, hoy cotizó a 466.45 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y sus valores al cierre fueron de 59.14 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

