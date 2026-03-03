Enfermera de Wisconsin acusada de tener relaciones con un paciente y luego acusarlo falsamente de agresión

Una enfermera de Wisconsin fue condenada a 18 meses de prisión y dos años de supervisión pública tras admitir que mantuvo relaciones sexuales con un paciente y lo acusó falsamente de agresión sexual para evitar consecuencias disciplinarias.

Melissa Rose Knutson, residente de Readstown, se declaró culpable de mala conducta en el ejercicio de un cargo público y de resistirse u obstruir a un agente, según informaron fiscales del estado.

De acuerdo con la acusación, Knutson mantuvo relaciones sexuales en repetidas ocasiones con un paciente que participaba en un programa de tribunal de drogas mientras estaba bajo su atención médica. La profesional era responsable de administrarle Vivitrol, un medicamento utilizado en tratamientos contra la dependencia de sustancias.

El caso fue reportado al Departamento de Seguridad y Servicios Profesionales de Wisconsin. Durante la investigación inicial, la enfermera afirmó que el paciente la había agredido sexualmente.

Posteriormente, admitió que la denuncia era falsa y que la formuló por temor a enfrentar las consecuencias de su conducta, indicaron los fiscales.

Evidencia y cargos desestimados

Las autoridades señalaron que mensajes de texto del paciente evidenciaron que Knutson había iniciado la relación y que incluso había advertido que negaría los hechos si salían a la luz.

Tres cargos adicionales por agresión sexual en segundo grado por parte de un empleado de una agencia de bienestar infantil o centro residencial fueron desestimados, aunque quedaron registrados en el expediente judicial.

Sentencia y reacciones

El juez Paul Curran calificó la conducta de la acusada como “despreciable” y “una vergüenza para las enfermeras”, según reportó People. También cuestionó la profundidad de su remordimiento.

El fiscal de distrito Kevin Croninger afirmó que el daño causado fue “profundo y significativo”, al señalar que la acusada no solo violó la confianza inherente a la relación paciente-enfermera, sino que agravó la situación con una acusación falsa.

Tras cumplir los 18 meses de prisión, Knutson permanecerá bajo supervisión pública durante dos años.

