Gobernadora de Baja California rechaza vínculos con 2 miembros del Cártel de Sinaloa investigados por EE.UU.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negó estar vinculada con la investigación que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene contra los hermanos René y Alfonso Arzate, señalados por narcotráfico y considerados generadores de violencia en la región.

“No se me menciona en ninguna parte”, afirmó al ser cuestionada sobre su presunta aparición en la acusación presentada por autoridades estadounidenses.

La mandataria calificó como “politiquería” los señalamientos difundidos en redes sociales que intentan relacionarla con el caso. Sostuvo que la acusación es pública y que su nombre no figura en el documento. Añadió que, desde el inicio de su administración, el gobierno estatal ha mantenido acciones para combatir la criminalidad y la violencia en la entidad.

De acuerdo con información publicada por el semanario Z Tijuana, la investigación contra los hermanos Arzate-García se ha desarrollado durante aproximadamente 15 años. René Arzate, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate, alias “El Aquiles”, son señalados por autoridades estadounidenses por presuntos delitos de narcotráfico y narcoterrorismo.

🔴 “Es una investigación de hace años, el resto es politiquería”, afirmó la gobernadora Marina del Pilar ante la indagatoria de EE.UU. contra los hermanos Arzate, por quienes el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece hasta 10 MDD.#BajaCalifornia #Tijuana #Seguridad pic.twitter.com/LOJ9EUbHnb — Valeria Llamas (@valeriallamasp) March 2, 2026

El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Ávila Olmeda indicó que, según los datos más recientes, ambos objetivos no residen actualmente en Baja California, aunque pueden ingresar de manera esporádica.

Precisó que existe coordinación permanente con el gobierno federal y con agencias estadounidenses para intercambiar información que permita avanzar en su localización. Subrayó que se trata de objetivos prioritarios para autoridades estatales, federales y de Estados Unidos.

La gobernadora también se refirió a las investigaciones internas en corporaciones de seguridad pública. Señaló que la Fiscalía General del Estado mantiene procesos abiertos para depurar elementos en distintos municipios, incluidos casos recientes en Mexicali. Estas acciones, afirmó, forman parte de una estrategia para fortalecer las instituciones y atender cualquier señalamiento pendiente.

Finalmente, reiteró que su administración continuará colaborando con instancias nacionales e internacionales en el combate a organizaciones criminales, al tiempo que negó cualquier vínculo personal con los acusados.

Sigue leyendo:

– Mensajes del CJNG acusan a gobernadora de Baja California de proteger al Cártel de Sinaloa.

– Quién es Marina del Pilar, la gobernadora mexicana a la que EE.UU. le retiró la visa.