Identifican a funcionario del Servicio Exterior como sospechoso de apuñalamiento masivo en autopista de Virginia

El Departamento de Estado confirmó que el sospechoso de un ataque con cuchillo tras un incidente de furia al volante ocurrido el 1 de marzo en el condado de Fairfax County era funcionario del Servicio Exterior.

De acuerdo con la Policía Estatal de Virginia, el hecho se registró alrededor de la 1:20 p. m. en la autopista interestatal I-495 en dirección sur, a unos 30 minutos de Washington D. C.

El sospechoso, identificado como Jared Llamado, de 32 años y residente de McLean, presuntamente apuñaló a cuatro mujeres tras un accidente vehicular que inicialmente solo implicaba daños materiales, de acuerdo con información obtenida por Fox News.

Las víctimas fueron Michelle Adams, de 39 años, quien murió a consecuencia de las heridas; Dana Bonnell, de 36; Mary C. Flood, de 37; y Heather Miller, de 40. Un perro también falleció durante el ataque.

Sospechoso abatido por la policía

Según las autoridades, un agente estatal acudió al lugar tras recibir el reporte de un incidente de furia al volante. Al llegar, confrontó al sospechoso, quien portaba un cuchillo. El agente disparó en defensa propia.

Llamado fue trasladado a un hospital local con heridas graves, donde posteriormente falleció. El policía no resultó herido.

El audio del despacho revisado por medios locales indicó que el episodio comenzó como un accidente con daños a la propiedad antes de escalar a múltiples apuñalamientos en plena vía.

Las autoridades precisaron que no existen indicios de que el hecho esté relacionado con terrorismo.

Cierre de la vía e investigación en curso

El Departamento de Transporte de Virginia informó del cierre de los carriles exprés de la I-495 en dirección sur más allá de Gallows Road mientras se desarrollaba la respuesta policial.

El Departamento de Estado expresó sus condolencias a las víctimas y señaló que no ofrecerá más detalles debido a la investigación en curso liderada por la Policía Estatal de Virginia.

Sigue leyendo:

–Hermano del tirador de Parkland arrestado en Virginia por invadir tres escuelas

–Hombre ebrio en Virginia confunde sesión de estudio bíblico con operación de tráfico de personas

–Arrestan a migrante por intento de violación en Virginia días después de salir de la cárcel