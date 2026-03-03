Joven con problemas mentales atacó con una pala a un policía y murió baleado

En cuestión de segundos, una acción violenta por parte de un hombre latino que sufría de problemas metales atacó con una pala rota a un oficial del Departamento de Policía de Anaheim, quien lo abatió de varios disparos.

La familia de Rudy Anthony Martínez II y sus abogados alegan que el policía que le quito la vida al hombre de 36 años uso la fuerza letal innecesaria, mientras sufría un problema de salud mental.

“Rudy Martínez estaba teniendo un episodio de salud mental. Tenemos un video de él saliendo de su casa ese día. En algún momento del camino, recogió una pala rota y básicamente estaba jugando en la calle con la pala rota en un vecindario”, dijo el abogado Jamal Tooson.

“Las dos personas que llamaron al 911 nunca dijeron que Rudy los estuviera amenazando o intentando hacerles daño”, añadió. “El oficial se detuvo en su patrulla. Vio a Rudy. Dijo algo al respecto: “¡Oh, mierda!”. Rudy luego caminó hacia la patrulla del oficial y comienza a golpearla con la pala”.

“En este punto, el oficial no puso la patrulla en reversa. No consideró usar fuerza no letal, sino agarró su arma. Cuando salió del auto, Rudy caminó hacia él con la pala. El oficial le disparó y lo mató, dejándolo morir en la calle”, resumió el abogado.

“No estaba bien”

El tiroteo ocurrió el 15 de septiembre de 2025, frente a la escuela primaria John Marshall, desde donde una mujer hizo una llamada al 911 para reportar a un hombre que sostenía una pala rota en sus manos.

Alrededor de las 12:45 p. m., un patrullero fue enviado a la intersección de Holly Street y Falmouth Avenue, tras recibir informes de que el hombre presuntamente actuaba de forma sospechosa y portaba “un ladrillo y una pala”.

En una de las llamadas de emergencia al 911, una mujer le pasa el teléfono a su hermano, el cual, describe a la operadora que creía que la persona en el vecindario solo estaba merodeando [el área] y creía “que no estaba bien [de la cabeza]”.

Tras describir al hombre como un “blanco” y “un tipo muy flaco” de aproximadamente 30 años, de 160 libras y que vestía camiseta verde y un pantalón café, el denunciante responde que se trataba probablemente de una persona sin hogar o un transeúnte.

Enseguida, la operadora del 911 señala que enviaría a un oficial.

Al llegar al lugar a la intersección, al oficial del Departamento de Policía de Anaheim se le escucha decir: “Oh, mie*da” cuando a la distancia observa a Martínez con la pala en mano.

Abrió la puerta de su patrulla y cuando Martínez lo vio, se abalanzó hacia el agente desde aproximadamente 10 metros de distancia y logró asestar varios golpes con la pala al automóvil. Fue repelido a tiros.

En cuestión de segundos, Rudy Anthony Martínez II fue abatido y quedó tendido en el pavimento, y aunque recibió los primeros auxilios en el lugar, fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto.

“Mi hijo era un cristiano cariñoso, experimentaba episodios periódicos de depresión y ansiedad, aunque no estuvo en tratamiento de forma constante”, declaró Melinda González, madre de Rudy, a La Opinión. “Era un hijo bondadoso y preocupado por los demás…Era mi único hijo”.

Era evitable

Tanto la familia de Rudy Anthonby Martínez II como sus abogados, Jamal Tooson y Antonio Villegas, consideraron que el tiroteo donde falleció el joven latino fue injustificable y exigen justicia.

“Lo que nos alarma es que hubo llamadas al 911 y nadie indicó sentirse amenazado o que Rudy intentara hacerles daño de ninguna manera”, enfatizó el abogado Villegas. “Una y otra vez vemos a oficiales usando fuerza letal alegando temor por su seguridad o su vida, cuando los hechos son que antes de salir de su vehículo se encontraba en un lugar seguro”.

El abogado señaló que el policía tenía muchas otras opciones disponibles,” pero optó por dictar una sentencia de muerte en el lugar”.

Agregó que, “decidió no intentar rehabilitar a Rudy y, en cuanto al departamento, nunca contactaron a la madre. De hecho, ella tuvo que ver el vídeo del asesinato de su hijo. No hubo ningún nivel de empatía ni remordimiento, y una cosa que puedo asegurarles es que obtendremos justicia”.

Pero en el video, se observa que Rudy caminaba hacia el oficial con una pala, como si fuera a atacarlo antes de que le disparan.

“Absolutamente, he visto el video, y la pregunta que les plantearía a todos es: ¿una pala es un arma mortal? Si yo, como ciudadano, tuviera una pala, ¿se justificaría que me disparen con una pistola? Si alguien viniera a mi casa con una pala, ¿puedo dispararle en la cabeza con una pistola?”, respondió el abogado a La Opinión.

Manifestó que es precisamente por eso que hay diferentes niveles de fuerza y que un oficial de policía está entrenado para usar como primera respuesta, una pistola eléctrica para detener al sospechoso.

“Pero el oficial sabía exactamente lo que iba a hacer cuando estaba armado con una pistola”, argumentó.

Para el abogado Tooson, el mayor error que cometió el policía de Anaheim, antes de matar a Rudy Martínez fue salir de la patrulla con el arma más letal posible, una pistola.

“Mientras estaba dentro de la patrulla en una posición segura, podría haber optado por la fuerza no letal”, subrayó. “Hablamos de alguien que sabía perfectamente que [el sospechoso] estaba sufriendo un problema de salud mental y tenía una pala en la mano”.

“Nunca es fácil”

Mike Lyster, portavoz de la ciudad de Anaheim, dijo en un comunicado sobre el incidente que “Cualquier pérdida de vida es trágica y nuestros pensamientos están con todos los afectados”.

“Pero es decepcionante ver esto [la rueda de prensa de la demanda]”, añadió. “Nuestro oficial respondió a una llamada junto a una escuela primaria en sesión, donde, sin provocación alguna, enfrentó inmediatamente una amenaza a su vida y seguridad”.

Si bien reconoció la importancia de la intervención en salud mental, consideró que “lamentablemente, no hubo tiempo para movilizar recursos y hacerlo sin poner en riesgo la vida de los trabajadores de salud mental”.

Manifestó que los oficiales deben tomar decisiones instantáneas en situaciones que se desarrollan rápidamente, y eso nunca es fácil”, dijo el portavoz de la ciudad de Anaheim.

Hablando en términos generales, el sargento Matt Sutter, portavoz del Departamento de Policia de Anaheim (APD), dijo a La Opinión: “No sabíamos si era un caso de salud mental. Aún no sabemos bien”.

Las personas que llamaron al 911 no dijeron claramente que Rudy Martínez estuviera sufriendo una crisis mental, pero sí que parecía tener algún tipo de problema mental.

¿Cómo responde la policía de Anaheim a los sospechosos de crisis mental? ¿Y cuál es su protocolo, si existe alguno?

“Para cada agente, en primer lugar, las drogas son sustancias que alteran la mente, ¿verdad? Podría tratarse de un caso de drogas. Tenemos que esperar el informe del forense para determinar si había alguna droga en el organismo. Eso forma parte de la investigación completa, a cargo de la fiscalía.

“Para responder a su pregunta, generalmente contamos con oficiales de salud mental, un equipo específico, pero también con toda la capacitación que la ley exige que reciban todos los agentes en servicios de salud mental y ofrecemos la capacitación necesaria”.

“En general, todos los agentes reciben capacitación en salud mental sobre cómo tratar con personas en crisis, y también contamos con oficiales con capacitación específica y mayor experiencia en esa área. Tenemos algunos agentes así. Sin embargo, este agente en particular era un agente de patrulla, no uno de nuestros especialistas en salud mental”.

Por causalidad. ¿Alguien llamó a estos expertos en salud mental?

“Generalmente, un agente de patrulla responde primero, y luego, cuando determinan que se necesitan servicios de salud mental, llaman al equipo de salud mental”, respondió el sargento Sutter.

¿Así que el agente no llamó, nunca?

“No sé si viste el video”, preguntó el sargento.

“Sí, lo vi”, respuesta de La Opinión

¿Cuántos segundos tuvo [el policia]?

“Creo que fueron de cinco a siete segundos”, se le dijo.

“Sí, fue muy, muy corto, ¿verdad?”, afirmó el portavoz del APD. “Para cuando lo atacaron con una pala, fue muy, muy corto, ¿verdad?”.

¿Así que no tenía otra opción?, cuestionó La Opinión.

“No diré que no tenía otra opción. Solo decía lo que sucedió. Se desarrolló muy, muy rápido”.